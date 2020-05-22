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В МИД дали старт обновленному механизму поддержки экспортеров и инвесторов

Пятница, 22 мая 2020, 08:30

Глава МИД Дмитрий Кулеба 21 мая провел учредительное заседание обновленного Совета экспортеров и инвесторов при министерстве, целью которого является поддержка украинского экспорта в мире и привлечение инвестиций в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По состоянию на 21 мая в состав обновленного Совета экспортеров и инвесторов при МИД вошли 135 компаний.

МИД говорит, что будет продолжать принимать новых членов Совета и сделает допуск к членству максимально прозрачным и удобным.

Работа в рамках Совета будет организована по принципу отраслевых групп в соответствии со сферой деятельности ассоциаций и компаний. В частности, планируется создать группы агро- и пищевой промышленности, машиностроения и инжиниринга, транспортных и строительных услуг, металлургии, машиностроения и судостроения, легкой промышленности, химической отрасли, IT и инновационных технологий, консалтинговых и юридических услуг.

По словам Кулебы, главная цель Совета - дать бизнесу возможность продвигать украинские товары на внешние рынки при содействии МИД.

"Мы видим большой экспортный потенциал Украины. Мы должны продавать больше товаров, компании будут платить больше налогов, будут устраивать на работу больше людей. Это механизм как создать возможности для людей работать - даже в условиях кризиса, в котором мы живем", - сказал глава МИД .

Ранее президент Зеленский поддержал инициированную Кулебой перезагрузку экономического направления внешней политики.

В апреле 2013 года при МИД был создан Совет экспортеров и инвесторов Украины для поддержки отечественных экспортеров путем расширения существующих рынков сбыта и диверсификации потоков отечественного экспорта.

Темы: МИДэкспортинвестиции
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