Члени ЦВК отримали квітні "урізані" зарплати по 300 тисяч

15 із 17 членів Центральної виборчої комісії за квітень отримали по 244-362 тисяч гривень, незважаючи на обіцянку президента Володимира Зеленського, що зарплати чиновників, суддів, керівництва держпідприємств будуть максимально скорочені у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Джерело: LIGA.net з посиланням на відповідь секретаріату ЦВК на запит

Дослівно: "Голові ЦВК Олегу Діденку за квітень нарахували 321 815 гривень: посадовий оклад – 60 057 гривень, надбавка за вислугу років – 14 414 гривень, персональна надбавка – 52 130 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 60 057 гривень, зарплата за час перебування у відпустці – 28 512 гривень, матеріальна допомога та оздоровлення – 248 322 гривень, обмеження зарплати відповідно до закону про держбюджет на 2020 рік – 141 676 гривень".

Деталі: Заступник глави ЦВК Сергій Дубовик отримав 325 тисяч гривень, інший заступник Віталій Плукар – 308 197 гривень.

Секретар комісії Олена Гатаулліна отримала в квітні 299 991 гривню.

Інші члени Центрвиборчкому отримали зарплати від 244 до 362 тисяч гривень, два члена ЦВК отримали по 47 тисяч гривень.

У секретаріаті відзначили, що премія за квітень 2020 року членам ЦВК не нараховувалася.

Передісторія: