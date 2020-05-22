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Члени ЦВК отримали квітні "урізані" зарплати по 300 тисяч

П'ятниця, 22 травня 2020, 11:45
Члени ЦВК отримали квітні урізані зарплати по 300 тисяч

15 із 17 членів Центральної виборчої комісії за квітень отримали по 244-362 тисяч гривень, незважаючи на обіцянку президента Володимира Зеленського, що зарплати чиновників, суддів, керівництва держпідприємств будуть максимально скорочені у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Джерело: LIGA.net з посиланням на відповідь секретаріату ЦВК на запит

Дослівно: "Голові ЦВК Олегу Діденку за квітень нарахували 321 815 гривень: посадовий оклад – 60 057 гривень, надбавка за вислугу років – 14 414 гривень, персональна надбавка – 52 130 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 60 057 гривень, зарплата за час перебування у відпустці – 28 512 гривень, матеріальна допомога та оздоровлення – 248 322 гривень, обмеження зарплати відповідно до закону про держбюджет на 2020 рік – 141 676 гривень".

Деталі: Заступник глави ЦВК Сергій Дубовик отримав 325 тисяч гривень, інший заступник Віталій Плукар – 308 197 гривень.

Секретар комісії Олена Гатаулліна отримала в квітні 299 991 гривню.

Інші члени Центрвиборчкому отримали зарплати від 244 до 362 тисяч гривень, два члена ЦВК отримали по 47 тисяч гривень.

У секретаріаті відзначили, що премія за квітень 2020 року членам ЦВК не нараховувалася.

Передісторія:

  • 13 квітня Верховна Рада прийняла законопроєкт №3279-д про зміни в бюджеті в зв'язку з кризою, викликаною коронавірусом.
  • Згідно із законом на час карантину обмежується зарплата чиновників, нардепів, прокурорів, суддів, керівництва і правління державних компаній, а також членів наглядових рад державних компаній до розміру десяти мінімальних заробітних плат (47 200 гривень).

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКзарплатикоронавірус
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