Члены ЦИК получили апреле "урезанные" зарплаты по 300 тысяч

15 из 17 членов Центральной избирательной комиссии за апрель получили по 244-362 тысяч гривен, несмотря на обещание президента Владимира Зеленского, что зарплаты чиновников, судей, руководства госпредприятий будут максимально сокращены в связи с эпидемией коронавируса.

Источник: LIGA.net со ссылкой на ответ секретариата ЦИК на запрос

Дословно: "Главе ЦИК Олегу Диденко за апрель начислили 321 815 гривен: должностной оклад – 60 057 гривен, надбавка за выслугу лет – 14 414 гривен, персональная надбавка – 52 130 гривен, надбавка за интенсивность труда – 60 057 гривен, зарплата за время пребывания в отпуске – 28 512 гривен, материальная помощь и оздоровление – 248 322 гривен, ограничения зарплаты согласно закону о госбюджете на 2020 год – 141 676 гривен".

Детали: Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик получил 325 тысяч гривен, другой зам Виталий Плукарь – 308 197 гривен.

Секретарь комиссии Елена Гатауллина получила в апреле 299 991 гривну.

Другие члены Центризбиркома получили зарплаты от 244 до 362 тысяч гривен, два члена ЦИК получили по 47 тысяч гривен.

В секретариате отметили, что премия за апрель 2020 года членам ЦИК не насчитывалась.

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