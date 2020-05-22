Члены ЦИК получили апреле "урезанные" зарплаты по 300 тысяч
15 из 17 членов Центральной избирательной комиссии за апрель получили по 244-362 тысяч гривен, несмотря на обещание президента Владимира Зеленского, что зарплаты чиновников, судей, руководства госпредприятий будут максимально сокращены в связи с эпидемией коронавируса.
Источник: LIGA.net со ссылкой на ответ секретариата ЦИК на запрос
Дословно: "Главе ЦИК Олегу Диденко за апрель начислили 321 815 гривен: должностной оклад – 60 057 гривен, надбавка за выслугу лет – 14 414 гривен, персональная надбавка – 52 130 гривен, надбавка за интенсивность труда – 60 057 гривен, зарплата за время пребывания в отпуске – 28 512 гривен, материальная помощь и оздоровление – 248 322 гривен, ограничения зарплаты согласно закону о госбюджете на 2020 год – 141 676 гривен".
Детали: Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик получил 325 тысяч гривен, другой зам Виталий Плукарь – 308 197 гривен.
Секретарь комиссии Елена Гатауллина получила в апреле 299 991 гривну.
Другие члены Центризбиркома получили зарплаты от 244 до 362 тысяч гривен, два члена ЦИК получили по 47 тысяч гривен.
В секретариате отметили, что премия за апрель 2020 года членам ЦИК не насчитывалась.
Предыстория:
- 13 апреля Верховная Рада приняла законопроект №3279-д об изменениях в бюджете в связи с кризисом, вызванным коронавирусом.
- По закону на время карантина ограничивается зарплата чиновников, нардепов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний, а также членов наблюдательных советов государственных компаний до размера десяти минимальных заработных плат (47 200 гривен).