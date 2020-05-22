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Противник з безпілотника скинув постріл ВОГ над позицією ОС: від вибуху постраждав боєць

П'ятниця, 22 травня 2020, 12:57
ілюстративне фото

У п’ятницю російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі поблизу населеного пункту Старогнатівка.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Зазначається, що противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу.

Дослівно: "Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

Українська правда
Теми: війнаДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООС


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