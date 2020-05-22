Противник с беспилотника сбросил выстрел ВОГ над позицией ОС: ранен боец

В пятницу российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Отмечается, что противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

Дословно: "Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются".