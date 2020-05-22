Серед розстріляних на Житомирщині колишні учасники АТО та волонтери

У Житомирській області, де чоловік розстріляв 7 осіб, загинули колишні учасники АТО та волонтери, також є жителі міста Києва.

Джерело: пресслужба прокуратури Житомирської області

Дослівно: "Між власником ставу, місцевим жителем, 1962 року народження, і групою приїжджих осіб виник конфлікт, під час якого власник водойми із мисливської рушниці смертельно поранив 7 чоловік.

За попередньою інформацією, серед них – колишні учасники АТО та волонтери, також є жителі міста Києва".

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