Серед розстріляних на Житомирщині колишні учасники АТО та волонтери

У Житомирській області, де чоловік розстріляв 7 осіб, загинули колишні учасники АТО та волонтери.

Джерело: пресслужба прокуратури Житомирської області

Дослівно: "Між власником ставу, місцевим жителем, 1962 року народження, і групою приїжджих осіб виник конфлікт, під час якого власник водойми із мисливської рушниці смертельно поранив 7 чоловік.

За попередньою інформацією, серед них – колишні учасники АТО та волонтери, також є жителі міста Києва".

Деталі: В коментарі місцевому виданню Житомир.Інфо речниця поліції області Алла Ващенко розповіла, що орендар ставка фігурував у затриманні начальника райвідділу поліції Житомирщини, яке відбулося незадовго до стрілянини.

Зокрема, поліцейський вимагав у чоловіка щомісячні хабарі в 10 тисяч гривень за "невтручання у діяльність, пов’язану з розведенням риби".

Пряма мова Ващенко: "Компанія приїхала на риболовлю в ніч з 20 на 21 травня, тобто раніше, ніж відбулося затримання начальника райвідділу поліції. Вони знаходилися неподалік від того місця, де це відбувалося... Теоретично вони могли спостерігати за тим, що відбувалося. Дійсно, ці дві події (затримання на хабарі та вбивство – ред.) пов’язує те, що й там і там була одна й та сама особа – орендар ставка, але говорити про те, що вони приїхали заради того, щоб з ним "розбиратися" не можна.

Рибалки після того, як відбулося затримання, разом з орендарем відпочивали, сиділи за столом, а потім між ними виник конфлікт, про його причини зараз збираємо свідчення. Тобто не можна стверджувати, що хтось приїхав заради якихось "розбірок", бо це не сходиться за часовими рамками".

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