Серед розстріляних на Житомирщині колишні учасники АТО та волонтери
П'ятниця, 22 травня 2020, 13:07
У Житомирській області, де чоловік розстріляв 7 осіб, загинули колишні учасники АТО та волонтери, також є жителі міста Києва.
Джерело: пресслужба прокуратури Житомирської області
Дослівно: "Між власником ставу, місцевим жителем, 1962 року народження, і групою приїжджих осіб виник конфлікт, під час якого власник водойми із мисливської рушниці смертельно поранив 7 чоловік.
За попередньою інформацією, серед них – колишні учасники АТО та волонтери, також є жителі міста Києва".
Доповнюється…
Українська правда