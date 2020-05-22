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Среди расстрелянных в Житомирской области бывшие участники АТО и волонтеры

Пятница, 22 мая 2020, 13:07

В Житомирской области, где мужчина расстрелял 7 человек погибли бывшие участники АТО и волонтеры, а также жители города Киева.

Источник: пресс-служба прокуратуры Житомирской области

Дословно: "Между владельцем пруда, местным жителем, 1962 года рождения, и группой приезжих лиц возник конфликт, в ходе которого владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек.

По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО и волонтеры, также жители города Киева".

Детали: В комментарии местному изданию Житомир.инфо пресс-секретарь полиции области Алла Ващенко рассказала, что арендатор пруда фигурировал в задержании начальника райотдела полиции Житомирщины, которое произошло незадолго до стрельбы.

В частности, полицейский требовал у мужчины ежемесячные взятки в 10 тысяч гривен за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы".

Прямая речь Ващенко: "Компания приехала на рыбалку в ночь с 20 на 21 мая, то есть раньше, чем произошло задержание начальника райотдела полиции. Они находились неподалеку от того места, где это происходило... Теоретически они могли наблюдать за происходящим. действительно, эти два события (задержание на взятке и убийство - ред.) связывает то, что и там и там было одно и то же лицо - арендатор пруда, но говорить о том, что они приехали ради того, чтобы с ним "разбираться" нельзя.

Рыбаки после того, как произошло задержание, вместе с арендатором отдыхали, сидели за столом, а потом между ними возник конфликт, о его причинах сейчас собираем показания. То есть нельзя утверждать, что кто-то приехал ради каких-то "разборок", потому что это не сходится с временными рамками".

Украинская правда
Темы: Житомирская областьволонтерыАТОполицияобстрел


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