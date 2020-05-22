СБУ заборонила в’їзд до України лідеру КПРФ Зюганову й продюсеру Фадєєву
П'ятниця, 22 травня 2020, 14:21
За останній місяць Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію держави 41 іноземцю, серед яких відомі росіяни Геннадій Зюганов та Максим Фадєєв.
Джерело: повідомлення й інфографіка Служби безпеки України у Telegram
Деталі: За останній місяць СБУ заборонила в’їзд до України 41 іноземцю.
Серед них: російські пропагандисти, члени терористичних організацій, сепаратисти та прибічники неонацизму.
Зокрема, лідеру КПРФ Геннадію Зюганову продовжено заборону, а продюсеру Максиму Фадєєву заборонено в’їзд до України строком на 3 роки.
СБУ нагадує, що приймає такі рішення щодо осіб, дії яких несуть загрозу національній безпеці та територіальній цілісності України.
Нагадаємо:
- Геннадій Зюганов і до початку відкритої агресії Росії проти України виступав за возз'єднання Росії, України і Білорусі. Згодом він підтримав анексію Криму. Виступав за "федералізацію України", визнання результатів "народних референдумів" на її території, надання державного статусу російській мові.
- У липні 2014 року МВС України відкрило кримінальне провадження щодо Геннадія Зюганова, Володимира Жириновського і Сергія Миронова щодо можливого фінансування в особливо великому розмірі дій проти суверенітету України, зміни її державного ладу або кордонів (ч. 4 ст. 110-2 КК У).
- Композитор і музичний продюсер Максим Фадєєв відвідував анексований Росією Крим. Зокрема, у червні 2017 року з’явися записаний на півострові кліп за участю Фадєєва та артистки Наргіз Закірової.