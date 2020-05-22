Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ заборонила в’їзд до України лідеру КПРФ Зюганову й продюсеру Фадєєву

П'ятниця, 22 травня 2020, 14:21
СБУ заборонила в’їзд до України лідеру КПРФ Зюганову й продюсеру Фадєєву

За останній місяць Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію держави 41 іноземцю, серед яких відомі росіяни Геннадій Зюганов та Максим Фадєєв.

Джерело: повідомлення й інфографіка Служби безпеки України у Telegram

Деталі: За останній місяць СБУ заборонила в’їзд до України 41 іноземцю.

Серед них: російські пропагандисти, члени терористичних організацій, сепаратисти та прибічники неонацизму.

Зокрема, лідеру КПРФ Геннадію Зюганову продовжено заборону, а продюсеру Максиму Фадєєву заборонено в’їзд до України строком на 3 роки.

 

СБУ нагадує, що приймає такі рішення щодо осіб, дії яких несуть загрозу національній безпеці та територіальній цілісності України.

Нагадаємо:

  • Геннадій Зюганов і до початку відкритої агресії Росії проти України виступав за возз'єднання Росії, України і Білорусі. Згодом він підтримав анексію Криму. Виступав за "федералізацію України", визнання результатів "народних референдумів" на її території, надання державного статусу російській мові.
  • У липні 2014 року МВС України відкрило кримінальне провадження щодо Геннадія Зюганова, Володимира Жириновського і Сергія Миронова щодо можливого фінансування в особливо великому розмірі дій проти суверенітету України, зміни її державного ладу або кордонів (ч. 4 ст. 110-2 КК У).
  • Композитор і музичний продюсер Максим Фадєєв відвідував анексований Росією Крим. Зокрема, у червні 2017 року з’явися записаний на півострові кліп за участю Фадєєва та артистки Наргіз Закірової.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
СБУ
СБУ взялася за настоятеля храму УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
Усі новини...
Реклама: