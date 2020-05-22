СБУ заборонила в’їзд до України лідеру КПРФ Зюганову й продюсеру Фадєєву

За останній місяць Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію держави 41 іноземцю, серед яких відомі росіяни Геннадій Зюганов та Максим Фадєєв.

Джерело: повідомлення й інфографіка Служби безпеки України у Telegram

Деталі: За останній місяць СБУ заборонила в’їзд до України 41 іноземцю.

Серед них: російські пропагандисти, члени терористичних організацій, сепаратисти та прибічники неонацизму.

Зокрема, лідеру КПРФ Геннадію Зюганову продовжено заборону, а продюсеру Максиму Фадєєву заборонено в’їзд до України строком на 3 роки.

СБУ нагадує, що приймає такі рішення щодо осіб, дії яких несуть загрозу національній безпеці та територіальній цілісності України.

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