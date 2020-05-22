СБУ запретила въезд в Украину лидеру КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву

За последний месяц Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства 41 иностранцу, среди которых известные россияне Геннадий Зюганов и Максим Фадеев.

Источник: сообщение и инфографика Службы безопасности Украины в Telegram

Детали: За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу.

Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма.

В частности, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову продлен запрет, а продюсеру Максиму Фадееву запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

СБУ напоминает, что принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.