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СБУ запретила въезд в Украину лидеру КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву

Пятница, 22 мая 2020, 14:21
СБУ запретила въезд в Украину лидеру КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву

За последний месяц Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства 41 иностранцу, среди которых известные россияне Геннадий Зюганов и Максим Фадеев.

Источник: сообщение и инфографика Службы безопасности Украины в Telegram

Детали: За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу.

Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма.

В частности, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову продлен запрет, а продюсеру Максиму Фадееву запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

 

СБУ напоминает, что принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Напомним:

  • Геннадий Зюганов и до начала открытой агрессии России против Украины выступал за воссоединение России, Украины и Беларуси. Позже он поддержал аннексию Крыма. Выступал за "федерализации Украины", признание результатов "народных референдумов" на ее территории, предоставление государственного статуса русскому языку.
  • В июле 2014 года МВД Украины открыло уголовное производство в отношении Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова о возможном финансирования в особо крупном размере действий против суверенитета Украины, изменения ее государственного строя или границ (ч. 4 ст. 110-2 УК У).
  • Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев посещал аннексированный Россией Крым. В частности, в июне 2017 года появился записанный на полуострове клип с участием Фадеева и артистки Наргиз Закировой.

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Темы: СБУРосcия
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