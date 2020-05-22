Все разделы
Укр / Рус

СБУ запретила въезд в Украину лидеру КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву

Пятница, 22 мая 2020, 14:21

За последний месяц Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства 41 иностранцу, среди которых известные россияне Геннадий Зюганов и Максим Фадеев.

Источник: сообщение и инфографика Службы безопасности Украины в Telegram

Детали: За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу.

Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма.

В частности, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову продлен запрет, а продюсеру Максиму Фадееву запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

 

СБУ напоминает, что принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Темы: СБУРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Среди расстрелянных в Житомирской области бывшие участники АТО и волонтеры

Кличко просит разрешить Киеву запустить транспорт, несмотря на запрет Минздрава

ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос

инфографика Почти половина Украины не готова к 2 этапа снятия карантина – МОЗ. Список

Киевская область пока не будет ослаблять карантин

Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону – "Схемы"

Все главные новости...
СБУ
Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону – "Схемы"
Рада отправила на доработку законопроект о реформе СБУ, раскритикованный ЕС
Такого честного главы СБУ в Украине еще не было – Зеленский о Баканове
Последние новости
14:33
Рада планирует вернуться к работе 2 июня: COVID-19 у нардепов нет
14:30
Раде рекомендуют увеличить штрафы за игнорирование депутатских запросов
14:21
СБУ запретила въезд в Украину лидеру КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву
14:18
Дважды пленный украинский патриот Синченко бежал из застенков боевиков – мать
14:15
Как защитить кожу лица при использовании масок. Советы дерматологов
14:10
КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом будут закрыты еще месяц
14:09
В НАБУ объяснили, почему проводят обыски в "Укрзализныце"
14:08
В аннексированном Крыму освобожденного в рамках обмена Бекирова объявили в розыск
13:54
Не коронавирусом единым: Зеленский призвал объяснить украинцам, что вакцинация важна
13:50
Кличко об объектах "Укрбуда": Есть 3 проблемных вопроса, которые не входят в мою компетенцию
Все новости...