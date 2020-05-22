СБУ запретила въезд в Украину лидеру КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву
Пятница, 22 мая 2020, 14:21
За последний месяц Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства 41 иностранцу, среди которых известные россияне Геннадий Зюганов и Максим Фадеев.
Источник: сообщение и инфографика Службы безопасности Украины в Telegram
Детали: За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу.
Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма.
В частности, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову продлен запрет, а продюсеру Максиму Фадееву запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
СБУ напоминает, что принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.
Напомним:
- Геннадий Зюганов и до начала открытой агрессии России против Украины выступал за воссоединение России, Украины и Беларуси. Позже он поддержал аннексию Крыма. Выступал за "федерализации Украины", признание результатов "народных референдумов" на ее территории, предоставление государственного статуса русскому языку.
- В июле 2014 года МВД Украины открыло уголовное производство в отношении Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова о возможном финансирования в особо крупном размере действий против суверенитета Украины, изменения ее государственного строя или границ (ч. 4 ст. 110-2 УК У).
- Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев посещал аннексированный Россией Крым. В частности, в июне 2017 года появился записанный на полуострове клип с участием Фадеева и артистки Наргиз Закировой.