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Кім Чен Ина не бачили на публіці вже 3 тижні – ЗМІ

П'ятниця, 22 травня 2020, 15:06

Лідер Північної Кореї Кім Чем Ин не з'являвся на публіці з першого травня 2020 року.

Джерело: Yonhap з посиланням на заяву уряду Південної Кореї

Дослівно: "Південна Корея уважно стежить за місцезнаходженням північнокорейського лідера Кім Чен Ина, оскільки його відсутність на публіці знову збільшилася до трьох тижнів".

Деталі: Відзначається, що чутки про можливу смерть Кім Чен Ина затихли після того, як він з'явився на церемонії з нагоди завершення будівництва заводу з виробництва добрив 1 травня.

До цього лідера Північної Кореї також не бачили на публіці 20-днів.

Представник міністерства Південної Кореї Йо Санг-Кі заявив, що Сеул пильно стежить за ситуацією: "У січні був час, коли він також був відсутній на публіці протягом 21 дня, тому ми стежимо за ситуацією в зв'язку з його відсутністю".

Найтривалішу відсутність Кім Чен Ина на публіці зафіксували у вересні 2014 року, коли він зник на 40 днів і повернувся з кульгавістю. Спецслужба Сеула пізніше сказала, що йому видалили кісту зі щиколотки.

Що передувало: Державна інформаційна агенція Північної Кореї повідомила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на церемонії завершення будівництва заводу з виробництва добрив.

Нагадаємо:

  • До появи 1 травня Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня під час засідання Трудової партії КНДР.
  • Питання благополуччя північнокорейською лідера постало після того, як він пропустив святкування 15 квітня дня народження свого діда Кім Ір Сена. 
  • CNN раніше повідомляв, що за даними розвідки Сполучених Штатів, Кім Чен Ин "у серйозній небезпеці після операції". Інший американський чиновник сказав CNN, що побоювання з приводу здоров'я північнокорейського лідера заслуговують на довіру, але їх тяжкість важко оцінити.

Українська правда
Теми: Північна КореяПівденна Корея


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