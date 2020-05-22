Ким Чен Ына не видели на публике уже 3 недели – СМИ
Лидер Северной Кореи Ким Чем Ын не появлялся на публике с первого мая 2020 года.
Источник: Yonhap со ссылкой на заявление правительства Южной Кореи
Дословно: "Южная Корея внимательно следит за местонахождением северокорейского лидера Ким Чен Ына, поскольку его отсутствие на публике опять увеличилось до трех недель".
Детали: Отмечается, что слухи о возможной кончине Ким Чен Ына затихли после того как он присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений 1 мая.
До этого лидера Северной Кореи также не видели на публике 20-дней.
Представитель министерства Южной Кореи Йо Санг-Ки на регулярном брифинге заявил, что Сеул пристально следит за ситуацией: "В январе было время, когда он также отсутствовал на публике в течение 21 дня, поэтому мы следим за ситуацией в связи с его отсутствием".
Его самое длительное отсутствие на публике было в сентябре 2014 года, когда он исчез на 40 дней и вернулся с хромотой. Спецслужба Сеула позже сказала, что у него удалена киста с лодыжки.
Что предшествовало: Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.
Напомним:
- До этого Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР.
- Вопрос благополучия северокорейского лидера возник после того, как он пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена.
- CNN ранее сообщал, что по данным разведки США, Ким Чен Ын "в серьезной опасности после операции". Другой американский чиновник сказал CNN, что опасения по поводу здоровья северокорейского лидера заслуживают доверия, но их тяжесть трудно оценить.