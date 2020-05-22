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Ким Чен Ына не видели на публике уже 3 недели – СМИ

Пятница, 22 мая 2020, 15:06

Лидер Северной Кореи Ким Чем Ын не появлялся на публике с первого мая 2020 года. 

Источник: Yonhap со ссылкой на заявление правительства Южной Кореи

Дословно: "Южная Корея внимательно следит за местонахождением северокорейского лидера Ким Чен Ына, поскольку его отсутствие на публике опять увеличилось до трех недель".

Детали: Отмечается, что слухи о возможной кончине Ким Чен Ына затихли после того как он присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений 1 мая.

До этого лидера Северной Кореи также не видели на публике 20-дней.

Представитель министерства Южной Кореи Йо Санг-Ки на регулярном брифинге заявил, что Сеул пристально следит за ситуацией: "В январе было время, когда он также отсутствовал на публике в течение 21 дня, поэтому мы следим за ситуацией в связи с его отсутствием".

Его самое длительное отсутствие на публике было в сентябре 2014 года, когда он исчез на 40 дней и вернулся с хромотой. Спецслужба Сеула позже сказала, что у него удалена киста с лодыжки.

Украинская правда
Темы: Северная КореяЮжная Корея


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