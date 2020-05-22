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Масове вбивство на Житомирщині: справу взяв на контроль Офіс генпрокурора

П'ятниця, 22 травня 2020, 15:20
Масове вбивство на Житомирщині: справу взяв на контроль Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора взяв під контроль справу про розстріл семі людей на Житомирщині, яку веде поліція.

Джерело: сайт ОГП

Деталі: Близько першої ночі 22 травня у селі Новоселиця Попільнянського району чоловік вбив пострілами з рушниці сімох знайомих. За попередньою інформацією, серед загиблих – колишні учасники АТО, нацгвардійці та волонтери.

Стрільця затримано та розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК (умисне вбивство двох і більше осіб).

Передісторія: Про жахливу подію стало відомо у п’ятницю вранці.

На риболовлю приїхала компанія старих друзів-киян, які на цьому ставку збиралися вже не раз. Всього, за даними слідства, їх було 9 осіб, включаючи орендаря ставка.

Після розпивання спиртних напоїв 6 чоловіків лягли спати у сарайчику на березі, а двоє залишилися пити з орендарем ставка.

Потім орендар, який є професійним мисливцем, через раптову неприязнь почав розстрілювати відвідувачів зі своєї гладкоствольної мисливської рушниці.

Спочатку він убив двох, що залишалися поруч з ним. Потім почав розстрілювати шістьох, які пішли спати. Загалом він встиг убити сімох людей.

Один чоловік, почувши постріли, встиг втекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію.

Українська правда
Теми: вбивствоЖитомирщинаОфіс генпрокурора
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