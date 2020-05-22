Массовое убийство на Житомирщине: дело взял на контроль Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора взял под контроль дело о расстреле семи человек на Житомирщине, которое ведет полиция.

Источник: сайт ОГП

Детали: Около часу ночи 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района мужчина убил выстрелами из ружья семерых знакомых. По предварительной информации, среди погибших - бывшие участники АТО, нацгвардейцы и волонтеры.

Стрелка задержали и открыли уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство двух и более лиц).

Предыстория: Об ужасном происшествии стало известно в пятницу утром.

На рыбалку приехала компания старых друзей-киевлян, которые на этом пруду собирались уже не раз. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда.

После распития спиртных напитков 6 мужчин легли спать в сарае на берегу, а двое остались пить с арендатором.

Затем арендатор, который является профессиональным охотником, из-за внезапной неприязни начал расстреливать приезжих из своего охотничьего ружья.

Сначала он убил двух остававшихся рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых, которые пошли спать. В целом он успел убить семерых.

Один мужчина, услышав выстрелы, успел убежать в лес, добраться до деревни и вызвать полицию.