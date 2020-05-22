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Найбільш заражена коронавірусом область послабила карантин

П'ятниця, 22 травня 2020, 16:49
Найбільш заражена коронавірусом область послабила карантин

Чернівецька обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 22 травня ухвалила рішення пом’якшити дію особливого режиму в’їзду та виїзду у Чернівецькій області.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Проїзд приватного транспорту та міжобласне сполучення відновлено. КПП на кордонах області продовжать роботу до 25.05.2020 з метою моніторингу, контролю за переміщенням та інформування осіб в разі потреби".

Нагадаємо: Станом на зараз в Україні зафіксовано 20 148 захворювань на Covid-19, з них на Буковині – 2 905, що є найбільшим показником серед усіх областей.

Українська правда
Теми: карантинЧернівецька областьтранспорткоронавірус
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