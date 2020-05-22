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Наиболее зараженная коронавирусом область ослабила карантин

Пятница, 22 мая 2020, 16:49
Наиболее зараженная коронавирусом область ослабила карантин

Черновицкая областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 22 мая приняла решение смягчить действие особого режима въезда и выезда в Черновицкой области.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Проезд частного транспорта и межобластное сообщение восстановлены. КПП на границах области продолжат работу до 25.05.2020 с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости".

Напомним: По состоянию на сейчас в Украине зафиксировано 20 148 заболеваний Covid-19, из них на Буковине – 2 905, что является наибольшим показателем среди всех областей.

Украинская правда
Темы: карантинЧерновицкая областьтранспорткоронавирус
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