Під час падіння пасажирського літака в Пакистані врятувався щонайменше один пасажир з майже 100 на борту – це президент Bank of Punjab Зафар Махмуд.

Джерело: Reuters із посиланням на представника пакистанського уряду

Деталі: Водночас, як повідомляє Associated Press, офіційні джерела кажуть, що під час катастрофи врятувалися мінімум двоє пасажирів.

За даними агентства, жертви можуть бути і на землі, оскільки літак впав на щонайменше 5 будинків.

Управління цивільної авіації Пакистану повідомило, що на борту літака Airbus A320 знаходився 91 пасажир і 8 членів екіпажу.

Нагадаємо: У Пакистані розбився пасажирський літак авіакомпанії Pakistan Airlines, який виконував внутрішній рейс. Він зазнав аварії неподалік від аеропорту Карачі за хвилину до приземлення. Літак упав на житловий квартал міста.