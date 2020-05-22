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В авіакатастрофі в Пакистані вижив голова банку і ще одна людина

П'ятниця, 22 травня 2020, 17:23
В авіакатастрофі в Пакистані вижив голова банку і ще одна людина

Під час падіння пасажирського літака в Пакистані врятувалися щонайменше двоє пасажирів з майже 100 на борту – це президент Bank of Punjab Зафар Махмуд і ще одна людина.

Джерело: Reuters і Associated Press із посиланням на представників пакистанського уряду

Деталі: Офіційні джерела кажуть, що під час катастрофи врятувалися мінімум двоє пасажирів.

За даними агентств, жертви можуть бути і на землі, оскільки літак впав на щонайменше 5 будинків.

Управління цивільної авіації Пакистану повідомило, що на борту літака Airbus A320 знаходився 91 пасажир і 8 членів екіпажу.

Нагадаємо: У Пакистані розбився пасажирський літак авіакомпанії Pakistan Airlines, який виконував внутрішній рейс. Він зазнав аварії неподалік від аеропорту Карачі за хвилину до приземлення. Літак упав на житловий квартал міста.

Українська правда

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Теми: авіакатастрофиБлизький Східжертви
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