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В авіакатастрофі в Пакистані вижив голова банку

П'ятниця, 22 травня 2020, 17:23

Під час падіння пасажирського літака в Пакистані врятувався щонайменше один пасажир з майже 100 на борту – це президент Bank of Punjab Зафар Махмуд.

Джерело: Reuters із посиланням на представника пакистанського уряду

Деталі: Водночас, як повідомляє Associated Press, офіційні джерела кажуть, що під час катастрофи врятувалися мінімум двоє пасажирів.

За даними агентства, жертви можуть бути і на землі, оскільки літак впав на щонайменше 5 будинків.

Управління цивільної авіації Пакистану повідомило, що на борту літака Airbus A320 знаходився 91 пасажир і 8 членів екіпажу.

Нагадаємо: У Пакистані розбився пасажирський літак авіакомпанії Pakistan Airlines, який виконував внутрішній рейс. Він зазнав аварії неподалік від аеропорту Карачі за хвилину до приземлення. Літак упав на житловий квартал міста.

Українська правда
Теми: авіакатастрофиБлизький Східжертви


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