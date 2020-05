У Пакистані розбився пасажирський літак авіакомпанії Pakistan Airlines, який виконував внутрішній рейс із Лахора.

Джерело: ЗМІ та соцмережі

Деталі: Лайнер рейсу PK-8303 зазнав аварії неподалік від аеропорту Карачі за хвилину до приземлення.

Pakistan International Airlines A320 crashes near Karachi airport. Number of passengers and casualties unknown at this time. https://t.co/fDJbVqe2E0 pic.twitter.com/8ZhwOT7UUU