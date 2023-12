У Пакистані розбився пасажирський літак авіакомпанії Pakistan Airlines, який виконував внутрішній рейс; на борту перебували 99 осіб.

Джерело: ЗМІ та соцмережі

Деталі: Кількість жертв поки не відома.

Лайнер рейсу PK-8303 летів із Лахора і зазнав аварії неподалік від аеропорту Карачі за хвилину до приземлення.

Літак упав на житловий квартал міста.

Pakistan International Airlines A320 crashes near Karachi airport. Number of passengers and casualties unknown at this time. https://t.co/fDJbVqe2E0 pic.twitter.com/8ZhwOT7UUU — Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 22, 2020

Пакистанський канал Geo.tv з посиланням на Управління цивільної авіації повідомляє, що на борту літака попередньо перебувало 98 осіб: 91 пасажир і 7 членів екіпажу.

Reuters повідомляє про 107 людей на борту: 99 пасажирів та 8 членів екіпажу.

Згодом повідомили, що на борту були 99 осіб (91 пасажир і 8 членів екіпажу). Щонайменше дві людини з літака вижили.

Сили швидкого реагування пакистанської армії та військові підрозділи прибули на місце аварії, щоб допомогти цивільній адміністрації у наданні допомоги і рятувальних роботах.

A Pakistan International Airlines plane has crashed in Karachi on a flight from Lahore. The plane which was reportedly carrying around 99 passengers and eight crew.#planecrash pic.twitter.com/aFpWnlco6R — Faique Saleem (@Faiquesaleem) May 22, 2020

Кілька будинків зазнали пошкоджень у районі, де розбився літак.

Інші подробиці з'ясовуються.

#Pakistan Airline's Plane with 107 on board, including 99 passengers & 8 Crew members, crashed in a residential area near #Karachi Airport before landing. Casualty details awaited.

Prayers for everyone's safety & well-being.#PIACrash pic.twitter.com/xuJa7Am4cc — Dipanshu Kabra (@ipskabra) May 22, 2020

У Twitter поширюють нібито останній обмін репліками борту і диспетчера, згідно з яким літак втратив двигун.

Посольство України в Пакистані перевіряє інформацію про наявність громадян України на борту літака А320 "Міжнародних авіаліній Пакистану", повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев агентству "Інтерфакс-Україна".

Аварія сталася через кілька днів після того, як в Пакистані почали відновлювати комерційні авіарейси після карантину.