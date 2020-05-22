У Пакистані розбився пасажирський літак авіакомпанії Pakistan Airlines, який виконував внутрішній рейс із Лахора.

Джерело: ЗМІ та соцмережі

Деталі: Лайнер рейсу PK-8303 зазнав аварії неподалік від аеропорту Карачі за хвилину до приземлення.

Pakistan International Airlines A320 crashes near Karachi airport. Number of passengers and casualties unknown at this time. https://t.co/fDJbVqe2E0 pic.twitter.com/8ZhwOT7UUU — Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 22, 2020

Управління цивільної авіації (Civil Aviation Authority) попередньо повідомляє, що на борту літака перебувало 98 осіб, в тому числі 91 пасажир і 7 членів екіпажу.

Reuters повідомляє про 107 людей на борту: 99 пасажирів та 7 членів екіпажу.

Сили швидкого реагування пакистанської армії та військові підрозділи прибули на місце аварії, щоб допомогти цивільній адміністрації у наданні допомоги і рятувальних роботах.

Кілька будинків зазнали пошкоджень у районі, де розбився літак.

Інші подробиці з'ясовуються.

Аварія сталася через кілька днів після того, як в Пакистані почали відновлювати комерційні авіарейси після карантину.