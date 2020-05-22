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У Пакистані розбився пасажирський літак

П'ятниця, 22 травня 2020, 13:22
У Пакистані розбився пасажирський літак

У Пакистані розбився пасажирський літак авіакомпанії Pakistan Airlines, який виконував внутрішній рейс; на борту перебували 99 осіб.

Джерело: ЗМІ та соцмережі

Деталі: Кількість жертв поки не відома. 

Лайнер рейсу PK-8303 летів із Лахора і зазнав аварії неподалік від аеропорту Карачі за хвилину до приземлення.

Літак упав на житловий квартал міста.

Пакистанський канал Geo.tv з посиланням на Управління цивільної авіації повідомляє, що на борту літака попередньо перебувало 98 осіб: 91 пасажир і 7 членів екіпажу.

Reuters повідомляє про 107 людей на борту: 99 пасажирів та 8 членів екіпажу. 

Згодом повідомили, що на борту були 99 осіб (91 пасажир і 8 членів екіпажу). Щонайменше дві людини з літака вижили.

Сили швидкого реагування пакистанської армії та військові підрозділи прибули на місце аварії, щоб допомогти цивільній адміністрації у наданні допомоги і рятувальних роботах.

Кілька будинків зазнали пошкоджень у районі, де розбився літак.

Інші подробиці з'ясовуються.

У Twitter поширюють нібито останній обмін репліками борту і диспетчера, згідно з яким літак втратив двигун.

Посольство України в Пакистані перевіряє інформацію про наявність громадян України на борту літака А320 "Міжнародних авіаліній Пакистану", повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев агентству "Інтерфакс-Україна".

Аварія сталася через кілька днів після того, як в Пакистані почали відновлювати комерційні авіарейси після карантину.

УП, оновлено

"Українська правда" в Threads

Теми: авіакатастрофиПавліченки
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