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В авиакатастрофе в Пакистане выжил глава банка и еще один человек

Пятница, 22 мая 2020, 17:23
В авиакатастрофе в Пакистане выжил глава банка и еще один человек

Во время падения пассажирского самолета в Пакистане спасся по меньшей мере два пассажира из почти 100 на борту - это президент Bank of Punjab Зафар Махмуд и еще один человек.

Источник: Reuters и Associated Press со ссылкой на представителей пакистанского правительства

Детали: Официальные источники говорят, что во время катастрофы спаслись минимум двое пассажиров.

По данным агентств, жертвы могут быть и на земле, поскольку самолет упал на минимум 5 домов.

Управление гражданской авиации Пакистана сообщило, что на борту самолета Airbus A320 находился 91 пассажир и 8 членов экипажа.

Напомним: В Пакистане разбился пассажирский самолет авиакомпании Pakistan Airlines, выполнявший внутренний рейс. Он потерпел крушение недалеко от аэропорта Карачи за минуту до приземления. Самолет упал на жилой квартал города.

Украинская правда

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Темы: авиакатастрофыБлижний Востокжертвы
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