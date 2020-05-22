Во время падения пассажирского самолета в Пакистане спасся по меньшей мере два пассажира из почти 100 на борту - это президент Bank of Punjab Зафар Махмуд и еще один человек.

Источник: Reuters и Associated Press со ссылкой на представителей пакистанского правительства

Детали: Официальные источники говорят, что во время катастрофы спаслись минимум двое пассажиров.

По данным агентств, жертвы могут быть и на земле, поскольку самолет упал на минимум 5 домов.

Управление гражданской авиации Пакистана сообщило, что на борту самолета Airbus A320 находился 91 пассажир и 8 членов экипажа.

Напомним: В Пакистане разбился пассажирский самолет авиакомпании Pakistan Airlines, выполнявший внутренний рейс. Он потерпел крушение недалеко от аэропорта Карачи за минуту до приземления. Самолет упал на жилой квартал города.