Баканов заявив, що іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині
Глава Служби безпеки України Іван Баканов пообіцяв, що, враховуючи стратегічне розташування Одеської області, відомство приділятиме регіону більше уваги в своїй роботі.
Джерело: Баканов, якого цитує пресслужба СБУ
Пряма мова Баканова: "Одеська область – найбільший за територією регіон України. Багатонаціональний, з великою протяжністю кордонів, потужними морськими торгівельними портами та серйозним економічним потенціалом. І ми чудово знаємо, як іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині. Але їм це не вдасться. СБУ успішно протидіє таким спробам і буде це робити й надалі".
Деталі: Він додав, що особливості регіону покладають на співробітників Служби додаткову відповідальність за збереження миру й безпеки на Одещині.
Баканов також згадав події 2014 року і зазначив, що розвідка регіону повинна бути на найвищому рівні.
Серед ключових пріоритетів він визначив також протидію будь-яким проявам сепаратизму, захист національної державності, боротьбу з тероризмом, диверсіями та кіберзагрозами.
Передісторія:
- 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення під час мітингу "За єдність України", в якому взяли участь активісти Євромайдану, "Правого сектора", "Самооборони", харківські та одеські футбольні фанати з одного боку, і проросійськими активістами - з іншого.
- У хід ішли бейсбольні біти, каміння, палки, запалювальні суміші, травматична та вогнепальна зброя.
- Загинули 48 осіб та понад 200 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Найбільше людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок.