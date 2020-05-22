Баканов заявив, що іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині

Глава Служби безпеки України Іван Баканов пообіцяв, що, враховуючи стратегічне розташування Одеської області, відомство приділятиме регіону більше уваги в своїй роботі.

Джерело: Баканов, якого цитує пресслужба СБУ

Пряма мова Баканова: "Одеська область – найбільший за територією регіон України. Багатонаціональний, з великою протяжністю кордонів, потужними морськими торгівельними портами та серйозним економічним потенціалом. І ми чудово знаємо, як іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині. Але їм це не вдасться. СБУ успішно протидіє таким спробам і буде це робити й надалі".

Деталі: Він додав, що особливості регіону покладають на співробітників Служби додаткову відповідальність за збереження миру й безпеки на Одещині.

Баканов також згадав події 2014 року і зазначив, що розвідка регіону повинна бути на найвищому рівні.

Серед ключових пріоритетів він визначив також протидію будь-яким проявам сепаратизму, захист національної державності, боротьбу з тероризмом, диверсіями та кіберзагрозами.

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