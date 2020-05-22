Баканов заявил, что иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов пообещал, что, учитывая стратегическое расположение Одесской области, ведомство будет уделять региону больше внимания в своей работе.
Источник: Баканов, которого цитирует пресс-служба СБУ
Прямая речь Баканова: "Одесская область - самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем".
Детали: Он добавил, что особенности региона возлагают на сотрудников Службы дополнительную ответственность за сохранение мира и безопасности в Одесской области.
Баканов также вспомнил события 2014 года и объяснил, что разведка региона должна быть на наивысшем уровне.
Среди ключевых приоритетов он определил также противодействие любым проявлениям сепаратизма, защита национальной государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами.
Предыстория:
- 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки в ходе митинга "За единство Украины", в котором приняли участие активисты евромайдан, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны, и пророссийскими активистами – с другой.
- В ход шли бейсбольные биты, камни, палки, зажигательные смеси, травматическое и огнестрельное оружие.
- Погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.