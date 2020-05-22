Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Баканов заявил, что иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области

Пятница, 22 мая 2020, 17:42
Баканов заявил, что иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов пообещал, что, учитывая стратегическое расположение Одесской области, ведомство будет уделять региону больше внимания в своей работе.

Источник: Баканов, которого цитирует пресс-служба СБУ

Прямая речь Баканова: "Одесская область - самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем".

Детали: Он добавил, что особенности региона возлагают на сотрудников Службы дополнительную ответственность за сохранение мира и безопасности в Одесской области.

Баканов также вспомнил события 2014 года и объяснил, что разведка региона должна быть на наивысшем уровне.

Среди ключевых приоритетов он определил также противодействие любым проявлениям сепаратизма, защита национальной государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами.

Предыстория: 

  • 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки в ходе митинга "За единство Украины", в котором приняли участие активисты евромайдан, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны, и пророссийскими активистами – с другой. 
  • В ход шли бейсбольные биты, камни, палки, зажигательные смеси, травматическое и огнестрельное оружие. 
  • Погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУБакановОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
СБУ
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: