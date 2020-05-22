Баканов заявил, что иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов пообещал, что, учитывая стратегическое расположение Одесской области, ведомство будет уделять региону больше внимания в своей работе.

Источник: Баканов, которого цитирует пресс-служба СБУ

Прямая речь Баканова: "Одесская область - самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем".

Детали: Он добавил, что особенности региона возлагают на сотрудников Службы дополнительную ответственность за сохранение мира и безопасности в Одесской области.

Баканов также вспомнил события 2014 года и объяснил, что разведка региона должна быть на наивысшем уровне.

Среди ключевых приоритетов он определил также противодействие любым проявлениям сепаратизма, защита национальной государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами.

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