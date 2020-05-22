Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові облили зеленкою місцевого лідера ОПЗЖ

П'ятниця, 22 травня 2020, 18:06
У Харкові облили зеленкою місцевого лідера ОПЗЖ
Укрінформ

У Харкові, під час акції протесту медиків проти закриття акушерського відділення клінічної лікарні залізничників, облили зеленкою голову міської організації "Опозиційна платформа - За життя" Андрія Лесика.

Джерело: Укрінформ

Деталі: За словами учасників акції протесту, акушерське відділення закривають, посилаючись на те, що воно аварійне, хоча гроші на ремонт виділялися.

Лесик прийшов на акцію зі своїми прибічниками, з прапорами та партійною символікою. Представники ОПЗЖ голосно виступали на підтримку медиків. У момент, коли Лесик виголосив звернення до президента, закликаючи його "навести порядок у сфері медицини", невідомі облили партійця зеленкою, поціливши в обличчя, та втекли з місця події. Правоохоронці, які забезпечували порядок під час акції, побігли за ними слідом, намагаючись затримати.

Лесик спробував продовжувати своє звернення, але воно вже не мало успіху, і він з прибічниками теж пішов. Тим часом, учасники акції продовжували свій протест, скандуючи: "Ні закриттю пологового!"

 

Як повідомила заступник начальника відділу комунікації поліції в Харківській області Оксана Калмикова, одразу після інциденту поліцейські встановили порушників. Це чоловіки у віці 21, 23 та 27 років. Вони доставлені до поліції. Щодо кожного з них складено адміністративний протокол за статтею "Дрібне хуліганство".

Вона додала, що близько 13:15 до територіального відділу поліції надійшла заява від 39-річного чоловіка: "Він вказав, що під час мирної акції троє чоловіків порушували публічний порядок та облили його зеленкою".

Тим часом на сайті організації "Фрайкор" з'явилися фото з місця події з текстом: "Фрайкор знов допоміг Лесику перефарбуватися у трендові політичні кольори". Пізніше у мережі з'явилася інформація від Фрайкору, що активісти прийшли на акцію "привітатися з Лесиком, і більш нічого не зробили".

Укрінформ нагадує, що Лесик був фігурантом двох кримінальних проваджень: про посягання на територіальну цілісність України - у 2016 році, та про опір і побиття працівника СБУ - у 2017 році. Кілька місяців провів у СІЗО, потім запобіжний захід замінили на домашній арешт, далі - особисте зобов'язання. З червня 2019 року запобіжний захід не обраний.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківОПЗЖмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
Усі новини...
Реклама: