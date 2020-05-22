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У Харкові облили зеленкою місцевого лідера ОПЗЖ

П'ятниця, 22 травня 2020, 18:06
Укрінформ

У Харкові, під час акції протесту медиків проти закриття акушерського відділення клінічної лікарні залізничників, облили зеленкою голову міської організації "Опозиційна платформа - За життя" Андрія Лесика.

Джерело: Укрінформ

Деталі: За словами учасників акції протесту, акушерське відділення закривають, посилаючись на те, що воно аварійне, хоча гроші на ремонт виділялися.

Лесик прийшов на акцію зі своїми прибічниками, з прапорами та партійною символікою. Представники ОПЗЖ голосно виступали на підтримку медиків. У момент, коли Лесик виголосив звернення до президента, закликаючи його "навести порядок у сфері медицини", невідомі облили партійця зеленкою, поціливши в обличчя, та втекли з місця події. Правоохоронці, які забезпечували порядок під час акції, побігли за ними слідом, намагаючись затримати.

Лесик спробував продовжувати своє звернення, але воно вже не мало успіху, і він з прибічниками теж пішов. Тим часом, учасники акції продовжували свій протест, скандуючи: "Ні закриттю пологового!"

 

Як повідомила заступник начальника відділу комунікації поліції в Харківській області Оксана Калмикова, одразу після інциденту поліцейські встановили порушників. Це чоловіки у віці 21, 23 та 27 років. Вони доставлені до поліції. Щодо кожного з них складено адміністративний протокол за статтею "Дрібне хуліганство".

Вона додала, що близько 13:15 до територіального відділу поліції надійшла заява від 39-річного чоловіка: "Він вказав, що під час мирної акції троє чоловіків порушували публічний порядок та облили його зеленкою".

Тим часом на сайті організації "Фрайкор" з'явилися фото з місця події з текстом: "Фрайкор знов допоміг Лесику перефарбуватися у трендові політичні кольори". Пізніше у мережі з'явилася інформація від Фрайкору, що активісти прийшли на акцію "привітатися з Лесиком, і більш нічого не зробили".

Укрінформ нагадує, що Лесик був фігурантом двох кримінальних проваджень: про посягання на територіальну цілісність України - у 2016 році, та про опір і побиття працівника СБУ - у 2017 році. Кілька місяців провів у СІЗО, потім запобіжний захід замінили на домашній арешт, далі - особисте зобов'язання. З червня 2019 року запобіжний захід не обраний.

 

Теми: ХарківОПЗЖмітинги


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