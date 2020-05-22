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В Харькове облили зеленкой местного лидера ОПЗЖ

Пятница, 22 мая 2020, 18:06
Укринформ

В Харькове во время акции протеста медиков против закрытия акушерского отделения клинической больницы железнодорожников облили зеленкой главу городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрея Лесика.

Источник: Укринформ

Детали: По словам участников акции протеста, акушерское отделение закрывают, ссылаясь на то, что оно аварийное, хотя деньги на ремонт выделялись.

Лесик пришел на акцию со своими сторонниками, с флагами и партийной символикой. Представители ОПЗЖ громко выступали в поддержку медиков. В момент, когда Лесик произнес обращение к президенту, призывая его "навести порядок в сфере медицины", неизвестные облили партийца зеленкой, попав в лицо, и скрылись с места происшествия. Правоохранители, которые обеспечивали порядок во время акции, побежали за ними следом, пытаясь задержать.

Лесик попытался продолжать свое обращение, но оно уже не имело успеха, и он со сторонниками тоже ушел. Между тем, участники акции продолжали свой протест, скандируя: "Нет закрытию родильного!"

 

Как сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции в Харьковской области Оксана Калмыкова, сразу после инцидента полицейские установили нарушителей. Это мужчины в возрасте 21, 23 и 27 лет. Они доставлены в полицию. По каждому из них составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Она добавила, что около 13:15 в территориальный отдел полиции поступило заявление от 39-летнего мужчины: "Он указал, что во время мирной акции трое мужчин нарушали общественный порядок и облили его зеленкой".

Между тем на сайте организации "Фрайкор" появились фото с места происшествия с текстом: "Фрайкор вновь помог Лесику перекраситься в трендовые политические цвета". Позже в сети появилась информация от "Фрайкора", что активисты пришли на акцию "поздороваться с Лесиком и больше ничего не сделали".

Укринформ напоминает, что Лесик был фигурантом двух уголовных производств: о посягательстве на территориальную целостность Украины - в 2016 году, и о сопротивлении и избиении сотрудника СБУ - в 2017 году. Он несколько месяцев провел в СИЗО, затем меру пресечения заменили на домашний арест, далее - личное обязательство. С июня 2019 года мера пресечения не выбрана.

 

Темы: ХарьковОПЗЖмитинги


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