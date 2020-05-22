Бойовики 10 разів порушили "тишу", поранили воїна ЗСУ

22 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке противник двічі вів вогонь із застосуванням 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню – з гранатометів різних систем, стрілецької зброї а також задіяли БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок вибуху безпілотника один військовослужбовець отримав поранення.