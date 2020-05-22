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Бойовики 10 разів порушили "тишу", поранили воїна ЗСУ

П'ятниця, 22 травня 2020, 18:37

22 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке противник двічі вів вогонь із застосуванням 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню – з гранатометів різних систем, стрілецької зброї а також задіяли БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок вибуху безпілотника один військовослужбовець отримав поранення.

Українська правда
Теми: ДонбасООС


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