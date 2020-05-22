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Боевики 10 раз нарушили "тишину", ранили воина ВСУ

Пятница, 22 мая 2020, 18:37

22 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня - из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также задействовали БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

В результате взрыва беспилотника один военнослужащий получил ранения.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС


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