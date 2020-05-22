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Окупанти не мають права призивати кримчан до армії – заява ЄС

П'ятниця, 22 травня 2020, 19:11

Росія не має права проводити обов’язковий призов на військову службу в окупованому Криму, оскільки це є порушенням Четвертої Женевської конвенції, стороною якої є РФ.

Джерело: заява Європейського Союзу, яку цитує "Укрінформ"

Дослівно: "Відповідно до Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, стороною якої є Росія, "окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах. Таким чином, ця призовна кампанія є порушенням міжнародного гуманітарного законодавства. Російська Федерація пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечити захист прав людини на півострові.

ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Європейський Союз продовжує очікувати від Росії припинення усіх порушень міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Деталі: В Євросоюзі висловили глибоке занепокоєння обов’язковим призовом, який РФ здійснює в незаконно анексованій АР Крим та Севастополь і в рамках якого на військову службу у російські збройні сили вже було направлено щонайменше 21 тис. чоловіків.

Нагадаємо: 6 квітня на тимчасово окупованій території АР Крим Росія розпочала весняний призов громадян на військову службу.

Теми: КримарміяокупаціяРосія


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