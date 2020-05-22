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Оккупанты не имеют права призывать крымчан в армию – заявление ЕС

Пятница, 22 мая 2020, 19:11

Россия не имеет права проводить обязательный призыв на военную службу в оккупированном Крыму, поскольку это является нарушением Четвертой Женевской конвенции, стороной которой является РФ.

Источник: заявление Европейского Союза, которую цитирует "Укринформ"

Дословно: "Согласно Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, стороной которой является Россия," оккупационная государство не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Таким образом, эта призывная кампания является нарушением международного гуманитарного законодательства. Российская Федерация связана международным правом и обязана обеспечить защиту прав человека на полуострове.

ЕС не признает и не признает незаконной аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Европейский Союз продолжает ожидать от России прекращения всех нарушений международного права на Крымском полуострове. Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ".

Детали: В Евросоюзе выразили глубокую обеспокоенность обязательным призывом, который РФ осуществляет в незаконно аннексированной АР Крым и Севастополь в рамках которого на военную службу в российские вооруженные силы уже были направлены по меньшей мере 21 тыс. Мужчин.

Напомним: В апреле на временно оккупированной территории АР Крым Россия начала весенний призыв граждан на военную службу.

Темы: КрымармияоккупацияРосcия


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