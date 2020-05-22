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Зеленский ответил на петицию с призывом отобрать Киевскую лавру у УПЦ МП

Пятница, 22 мая 2020, 19:24
Зеленский ответил на петицию с призывом отобрать Киевскую лавру у УПЦ МП

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопросами аренды Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата занимается Кабинет министров.

Источник: сайт президента

Детали: Авторы петиции требуют от главы государства "прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды и передать Киево-Печерскую лавру в использование Православной Церкви Украины".

Петицию уже подписали 27,5 тыс. человек, чего более чем достаточно для рассмотрения этого вопроса президентом.

Дословно ответ Зеленского: "В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Основного Закона Украины Кабинет Министров Украины осуществляет управление объектами государственной собственности.

Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере экономики по осуществлению в соответствии с законом управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами, делегирование в установленном законом порядке отдельных полномочий по управлению указанными объектами министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, определены Законом Украины "О Кабинете Министров Украины" (абзац четвертый пункта 1 части первой статьи 20)".

Напомним: Ранее на сайте президента появилась петиция с требованием к Зеленскому расторгнуть договор аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ МП и передать религиозную святыню в использование ПЦУ.

В мотивационной части петиции обращается внимание на то, что Православная церковь Украины - автокефальная православная церковь на территории Украины, и Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии.

По мнению подписантов, вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины.

В то же время отмечается, что Украинская православная церковь Московского патриархата не является автокефальной. Кроме того, высокие церковные иерархи УПЦ МП были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа, и приводятся факты в подтверждение этого.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийпетицияцерковьРосcия
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