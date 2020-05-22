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На Дніпропетровщині дозволили послабити карантин

П'ятниця, 22 травня 2020, 20:20

Кабмін та МОЗ дозволили Дніпропетровській області перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень.

Джерело: Дніпропетровська облрада у Facebook

Деталі: Відбулася селекторна нарада обласної влади із Кабміном, Міністерством охорони здоров’я за участі Офісу президента.

На ній ухвалили рішення, що Дніпропетровська область відповідає критеріям і тепер входить до переліку територій, які можуть переходити до другого етапу карантину.

Рішення комісії ТЕБ та НС про пом’якшення карантинних заходів вже готове, зазначили в облраді. У ньому йдеться про запуск громадського транспорту.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що станом на 22 травня 11 областей України не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом. Дніпропетровщина була серед них.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусДніпропетровська область


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