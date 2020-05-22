Майже половина України не готова до 2 етапу зняття карантину – МОЗ. Список
Станом на 22 травня 11 областей України не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я
Деталі: Не готові надалі знімати обмеження Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька та Закарпатська області.
А також Київ та Київська область.
У цих областях велика кількість хворих, висока завантаженість ліжко-місць у лікарнях та низьке охоплення населення тестуванням на коронавірус.
Попри це у Києві готуються повноцінно запускати наземний транспорт з 23 травня і відновлювати роботу метро з 25 травня.
Що було раніше: З 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин, у регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.
Передісторія:
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що метро в Києві та інших містах України може запрацювати з 25 травня, залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні з 1 червня, а авіасполучення з 15 червня.
- За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіло 442 особи, 9 пацієнтів померли. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 20 148 людей, з них 6585 одужали, 588 померли.