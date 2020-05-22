Станом на 22 травня 11 областей України не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Не готові надалі знімати обмеження Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька та Закарпатська області.

А також Київ та Київська область.

У цих областях велика кількість хворих, висока завантаженість ліжко-місць у лікарнях та низьке охоплення населення тестуванням на коронавірус.

Попри це у Києві готуються повноцінно запускати наземний транспорт з 23 травня і відновлювати роботу метро з 25 травня.

Що було раніше: З 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин, у регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.

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