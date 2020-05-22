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Майже половина України не готова до 2 етапу зняття карантину – МОЗ

П'ятниця, 22 травня 2020, 09:50

Станом на 22 травня 10 областей України не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.  

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Не готові надалі знімати обмеження Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька та Закарпатська області.

А також Київ та Київська область. 

 

У цих областях велика кількість хворих, висока завантаженість ліжко-місць у лікарнях та низьке охоплення населення тестуванням на коронавірус.

Передісторія:

  • З 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин, у регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.
  • Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що метро в Києві та інших містах України може запрацювати з 25 травня, залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні з 1 червня, а авіасполучення з 15 червня.
  • За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіло 442 особи, 9 пацієнтів померли. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 20 148 людей, з них 6585 одужали, 588 померли. 

Українська правда
Теми: коронавірускарантинМОЗУкраїна


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