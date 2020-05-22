На Днепропетровщине разрешили ослабить карантин

Кабмин и Минздрава позволили Днепропетровской области перейти ко 2 этапу снятия карантина.

Источник: Днепропетровский облсовет в Facebook

Детали: Состоялось селекторное совещание областной власти с Кабмином, Министерством здравоохранения при участии Офиса президента.

На нем приняли решение, что Днепропетровская область соответствует критериям и теперь входит в перечень территорий, которые могут переходить ко второму этапу карантина.

Решение комиссии ТЭБ и ЧС о смягчении карантинных мероприятий уже готово, отметили в облсовете. В нем говорится о запуске общественного транспорта.

Напомним: Ранее сообщалось, что по состоянию на 22 мая 11 областей Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Днепропетровщина была среди них.