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Данілов назвав рівень кіберзахисту в Україні незадовільним

П'ятниця, 22 травня 2020, 21:55
Данілов назвав рівень кіберзахисту в Україні незадовільним

Рівень захищеності державних електронних інформаційних ресурсів, реєстрів, баз даних в Україні є незадовільним.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Данілова: "В умовах активізації проти нашої держави діяльності іноземних спецслужб, зокрема, розвідувальних органів Російської Федерації, посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та захист персональних даних громадян України від витоків стали пріоритетом державної політики у сфері кібербезпеки.

Ситуацію ускладнює необхідність роботи державних органів в умовах віддаленого доступу у період протистояння усього світу загрозі, пов’язаній із поширенням коронавірусу".

Деталі: Секретар РНБО також звернув увагу представників органів влади на незадовільному стані захищеності державних електронних інформаційних ресурсів, реєстрів, баз даних та інших інформаційних масивів.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Росія використовує Україну у якості випробувального майданчика для проведення кібератак.

Українська правда
Теми: РНБО
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