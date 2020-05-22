Усі розділи
Укр / Рус

Данілов назвав рівень кіберзахисту в Україні незадовільним

П'ятниця, 22 травня 2020, 21:55

Рівень захищеності державних електронних інформаційних ресурсів, реєстрів, баз даних в Україні є незадовільним.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Данілова: "В умовах активізації проти нашої держави діяльності іноземних спецслужб, зокрема, розвідувальних органів Російської Федерації, посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та захист персональних даних громадян України від витоків стали пріоритетом державної політики у сфері кібербезпеки.

Ситуацію ускладнює необхідність роботи державних органів в умовах віддаленого доступу у період протистояння усього світу загрозі, пов’язаній із поширенням коронавірусу".

Деталі: Секретар РНБО також звернув увагу представників органів влади на незадовільному стані захищеності державних електронних інформаційних ресурсів, реєстрів, баз даних та інших інформаційних масивів.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Росія використовує Україну у якості випробувального майданчика для проведення кібератак.

Українська правда
Теми: РНБО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ІнфографікаЩе з двох областей зняли заборону на пом’якшення карантину

Зеленський відповів на петицію із закликом забрати Київську лавру в УПЦ МП

Справа Шеремета: слідство щодо ймовірних виконавців завершене

фото Нацгвардія назвала імена трьох убитих на Житомирщині

Двічі полонений український патріот Сінченко втік із застінків бойовиків – мати

відеоУ Пакистані розбився пасажирський літак

Усі головні новини...
РНБО
Плани по реформуванню "Укроборонпрому" потрібно доопрацювати – РНБО
Антиросійські санкції: Офіс президента опублікував оновлені списки
Зеленський і РНБО зняли санкції з онучки італійського диктатора Муссоліні
Останні новини
22:23
Чеська поліція взяла під захист російського дипломата через погрози – ЗМІ
22:12
Полтавщина планує послабити карантин, хоч не відповідає критеріям МОЗ
21:55
Данілов назвав рівень кіберзахисту в Україні незадовільним
21:40
Україна ввела мито на полімери, труби з КНР та сірники з РФ та Білорусі
21:22
Новини 22 травня: 2 етап зняття обмежень, справа Шеремета
21:06
МЗС РФ відреагувало на наміри США вийти з Договору щодо відкритого неба
21:01
ІнфографікаЩе з двох областей зняли заборону на пом’якшення карантину
20:50
Муждабаєва визнали терористом у Росії
20:45
Wizz Air не відновить українські рейси до 15 червня і компенсує придбані квитки
20:33
Екснардепу Березкіну обрали запобіжний захід – майже мільйон застави
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!