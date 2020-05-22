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Данилов назвал уровень киберзащиты в Украине неудовлетворительным

Пятница, 22 мая 2020, 21:55

Уровень защищенности государственных электронных информационных ресурсов, реестров, баз данных в Украине является неудовлетворительным.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Данилова: "В условиях активизации против нашего государства деятельности иностранных спецслужб, в частности, разведывательных органов Российской Федерации, усиления киберзащиты государственных информационных ресурсов и защиту персональных данных граждан Украины от истоков стали приоритетом государственной политики в сфере кибербезопасности.

Ситуацию осложняет необходимость работы государственных органов в условиях удаленного доступа в период противостояния всего мира угрозе, связанной с распространением коронавируса".

Детали: Секретарь СНБО также обратил внимание представителей органов власти на неудовлетворительное состояние защищенности государственных электронных информационных ресурсов, реестров, баз данных и других информационных массивов.

Напомним: Раньше сообщалось, что Россия использует Украину в качестве испытательной площадки для проведения кибератак.

Украинская правда
Темы: СНБО


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