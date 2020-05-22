Усі розділи
Укр / Рус

Україна та Болгарія заявили про відсутність розбіжностей щодо району на Одещині

П'ятниця, 22 травня 2020, 22:39

Під час зустрічі заступник МЗС Василь Боднар та посол Республіки Болгарія Костадін Коджабашев домовилися, що між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської спільноти в Україні.

Джерело: пресслужба МЗС

Пряма мова Боднара: "Дипломати завжди знаходять спільну мову. Між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської спільноти в Україні. Ми домовилися вирішувати всі актуальні питання в конструктивному дусі".

Деталі: Представники також високо оцінили роль болгарської громади України у розвитку взаємин між Україною та Болгарією.

Болгарська сторона відзначила важливість збереження національної, культурної та мовної ідентичності болгарської національної меншини в Україні.

Нагадаємо: Парламент Болгарії в ухваленій в середу заяві виступив з різким протестом проти планів влади України з проведення адміністративної реформи Болградського району Одеської області, який є одним з головних центрів болгарської меншини в Україні.

Згодом МЗС висловило протест і назвало неприйнятними спроби втручання у внутрішні справи України.

Теми: УкраїнаБолгаріяОдеська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ІнфографікаЩе з двох областей зняли заборону на пом’якшення карантину

Зеленський відповів на петицію із закликом забрати Київську лавру в УПЦ МП

Справа Шеремета: слідство щодо ймовірних виконавців завершене

фото Нацгвардія назвала імена трьох убитих на Житомирщині

Двічі полонений український патріот Сінченко втік із застінків бойовиків – мати

відеоУ Пакистані розбився пасажирський літак

Усі головні новини...
Україна
На заході країни можливі заморозки
Майже половина України не готова до 2 етапу зняття карантину – МОЗ. Список
США надають Україні додатковий 1 млн доларів для боротьби з коронавірусом
Останні новини
23:03
Новини економіки: домовленності з МВФ, падіння промисловості, кредит для УЗ
22:49
Голова бюджетного комітету заразився коронавірусом – нардеп
22:39
Україна та Болгарія заявили про відсутність розбіжностей щодо району на Одещині
22:23
Чеська поліція взяла під захист російського дипломата через погрози – ЗМІ
22:12
Полтавщина планує послабити карантин, хоч не відповідає критеріям МОЗ
21:55
Данілов назвав рівень кіберзахисту в Україні незадовільним
21:40
Україна ввела мито на полімери, труби з КНР та сірники з РФ та Білорусі
21:22
Новини 22 травня: 2 етап зняття обмежень, справа Шеремета
21:06
МЗС РФ відреагувало на наміри США вийти з Договору щодо відкритого неба
21:01
ІнфографікаЩе з двох областей зняли заборону на пом’якшення карантину
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!