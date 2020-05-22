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Україна та Болгарія заявили про відсутність розбіжностей щодо району на Одещині

П'ятниця, 22 травня 2020, 22:39
Україна та Болгарія заявили про відсутність розбіжностей щодо району на Одещині

Під час зустрічі заступник МЗС Василь Боднар та посол Республіки Болгарія Костадін Коджабашев домовилися, що між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської спільноти в Україні.

Джерело: пресслужба МЗС

Пряма мова Боднара: "Дипломати завжди знаходять спільну мову. Між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської спільноти в Україні. Ми домовилися вирішувати всі актуальні питання в конструктивному дусі".

Деталі: Представники також високо оцінили роль болгарської громади України у розвитку взаємин між Україною та Болгарією.

Болгарська сторона відзначила важливість збереження національної, культурної та мовної ідентичності болгарської національної меншини в Україні.

Нагадаємо: Парламент Болгарії в ухваленій в середу заяві виступив з різким протестом проти планів влади України з проведення адміністративної реформи Болградського району Одеської області, який є одним з головних центрів болгарської меншини в Україні.

Згодом МЗС висловило протест і назвало неприйнятними спроби втручання у внутрішні справи України.

Теми: УкраїнаБолгаріяОдеська область
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