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Украина и Болгария заявили об отсутствии разногласий по поводу района в Одесской области

Пятница, 22 мая 2020, 22:39

Во время встречи заместитель МИД Василий Боднар и посол Республики Болгария Костадин Коджабашев договорились, что между Украиной и Болгарией нет разногласий по обеспечению прав болгарской общины в Украине.

Источник: пресс-служба МИД

Прямая речь Боднар: "Дипломаты всегда находят общий язык. Между Украиной и Болгарией нет разногласий по обеспечению прав болгарской общины в Украине. Мы договорились решать все актуальные вопросы в конструктивном духе".

Детали: Представители также высоко оценили роль болгарской общины Украины в развитии отношений между Украиной и Болгарией.

Болгарская сторона отметила важность сохранения национальной, культурной и языковой идентичности болгарского национального меньшинства в Украине.

Напомним: Парламент Болгарии в принятом в среду заявлении выступил с резким протестом против планов властей Украины по проведению административной реформы Болградского района Одесской области, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине

Позже МИД выразил протест из-за заявления парламента Болгарии и назвало неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины.

Украинская правда
Темы: УкраинаБолгарияОдесская область


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