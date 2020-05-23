Бразилія випередила Росію за кількістю діагностованих випадків COVID-19

За час пандемії нового коронавірусу в Бразилії на COVID-19 захворіли 330 890 осіб. В той же час у Росії зафіксовано 326 448 випадки захворювання.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику захворюваності на коронавірус

Деталі: у Росії з 326 448 ( + 8894 хворих за минулу добу ) випадків захворювання 3249 людей померло, 99 825 пацієнтів вже одужало. Перший діагностований випадки COVID-19 в РФ виявили 2 березня.

В Бразилії з 330 890 ( +19 969 ) захворілих 21 048 людей померло, 125 960 людей одужало. 26 лютого в країні підтвердили перший випадок COVID-19.

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