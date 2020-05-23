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Бразилія випередила Росію за кількістю діагностованих випадків COVID-19

Субота, 23 травня 2020, 01:49

За час пандемії нового коронавірусу в Бразилії на COVID-19 захворіли 330 890 осіб. В той же час у Росії зафіксовано 326 448 випадки захворювання.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику захворюваності на коронавірус

Деталі: у Росії з 326 448 ( + 8894 хворих за минулу добу ) випадків захворювання 3249 людей померло,  99 825 пацієнтів вже одужало. Перший діагностований випадки COVID-19 в РФ виявили 2 березня.

В Бразилії з 330 890 ( +19 969 ) захворілих 21 048 людей померло, 125 960 людей одужало. 26 лютого в країні підтвердили перший випадок COVID-19.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.

Теми: РосіяБразиліякоронавірус


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