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Бразилия опередила Россию по количеству диагностированных случаев COVID-19

Суббота, 23 мая 2020, 01:49

За время пандемии нового коронавируса в Бразилии на COVID-19 заболели 330 890 человек. В то же время в России зафиксировано 326 448 случаев заболевания.

Источник: данные сайта worldometers, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: в России с 326 448 (+ 8894 больных за минувшие сутки) случаев заболевания 3249 человек умер, 99 825 пациентов уже выздоровели. Первый диагностирован случаи COVID-19 в РФ обнаружили 2 марта.

В Бразилии с 330 890 (+19 969) заболевших 21048 человека умерло, 125 960 человек выздоровели. 26 февраля в стране подтвердили первый случай COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевании.

Темы: РосcияБразилиякоронавирус


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