Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бразилия опередила Россию по количеству диагностированных случаев COVID-19

Суббота, 23 мая 2020, 01:49
Бразилия опередила Россию по количеству диагностированных случаев COVID-19

За время пандемии нового коронавируса в Бразилии на COVID-19 заболели 330 890 человек. В то же время в России зафиксировано 326 448 случаев заболевания.

Источник: данные сайта worldometers, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: в России с 326 448 (+ 8894 больных за минувшие сутки) случаев заболевания 3249 человек умер, 99 825 пациентов уже выздоровели. Первый диагностирован случаи COVID-19 в РФ обнаружили 2 марта.

В Бразилии с 330 890 (+19 969) заболевших 21048 человека умерло, 125 960 человек выздоровели. 26 февраля в стране подтвердили первый случай COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевании.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияБразилиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Росcия
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: