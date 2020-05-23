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Екіпаж корабля Crew Dragon прибув до космічного центру імені Кеннеді

Субота, 23 травня 2020, 02:23

Астронавти Роберт Бенкен та Дуглас Херлі, які 27 травня відправляться на Міжнародну космічну станцію, прибули до космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.

Джерело: SpaceX

Деталі: планується, що у день старту ракети, який запланований на 27 травня 4:33 p.m. EDT. (23:33 за київським часом), екіпаж космічного корабля Crew Dragon прибуде до стартового майданчику на автомобілі компанії Ілона Маска Tesla Model X.

Запуск ракети пройде в рамках другого етапу програми NASA та компанії Ілона Маска SpaceX з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів.

 
 
 
 
 
 

Що було раніше:

  • Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon встановили на стартовому майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флорид.

Теми: СШАкосмосІлон Маск


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