Екіпаж корабля Crew Dragon прибув до космічного центру імені Кеннеді

Астронавти Роберт Бенкен та Дуглас Херлі, які 27 травня відправляться на Міжнародну космічну станцію, прибули до космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.

Джерело: SpaceX

Деталі: планується, що у день старту ракети, який запланований на 27 травня 4:33 p.m. EDT. (23:33 за київським часом), екіпаж космічного корабля Crew Dragon прибуде до стартового майданчику на автомобілі компанії Ілона Маска Tesla Model X.

Запуск ракети пройде в рамках другого етапу програми NASA та компанії Ілона Маска SpaceX з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів.

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