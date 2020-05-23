Экипаж корабля Crew Dragon прибыл в космический центр имени Кеннеди
Суббота, 23 мая 2020, 02:23
Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли, которые 27 мая отправятся на Международную космическую станцию, прибыли в космический центр имени Кеннеди во Флориде, США.
Источник: SpaceX
Детали: планируется, что в день старта ракеты, который запланирован на 27 мая 4:33 p.m. EDT, экипаж космического корабля Crew Dragon прибудет к стартовой площадке на автомобили компании Илона Маска Tesla Model X.
Запуск ракеты пройдет в рамках второго этапа программы NASA и компании Илона Маска SpaceX по развитию частных пилотируемых космических кораблей.
Что было раньше:
- Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon установили на стартовой площадке LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде.