Экипаж корабля Crew Dragon прибыл в космический центр имени Кеннеди

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли, которые 27 мая отправятся на Международную космическую станцию, прибыли в космического центра имени Кеннеди во Флориде, США.

Источник: SpaceX

Детали: планируется, что в день старта ракеты, который запланирован на 27 мая 4:33 p.m. EDT. (23:33 мск), экипаж космического корабля Crew Dragon прибудет в стартовой площадки на автомобили компании Илона Маска Tesla Model X.

Запуск ракеты пройдет в рамках второго этапа программы NASA и компании Илона Маска SpaceX по развитию частных пилотируемых космических кораблей.

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