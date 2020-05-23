Все разделы
Укр / Рус

Экипаж корабля Crew Dragon прибыл в космический центр имени Кеннеди

Суббота, 23 мая 2020, 02:23

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли, которые 27 мая отправятся на Международную космическую станцию, прибыли в космического центра имени Кеннеди во Флориде, США.

Источник: SpaceX

Детали: планируется, что в день старта ракеты, который запланирован на 27 мая 4:33 p.m. EDT. (23:33 мск), экипаж космического корабля Crew Dragon прибудет в стартовой площадки на автомобили компании Илона Маска Tesla Model X.

Запуск ракеты пройдет в рамках второго этапа программы NASA и компании Илона Маска SpaceX по развитию частных пилотируемых космических кораблей.

 
 
 
 
 
 

Что было раньше:

  • Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon установили на стартовой площадке LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Темы: СШАкосмосИлон Маск


powered by lun.ua
Главное сегодня

ИнфографикаЕще с двух областей сняли запрет на смягчение карантина

Зеленский ответил на петицию с призывом отобрать Киевскую лавру у УПЦ МП

Дело Шеремета: следствие по предполагаемым исполнителям завершено

фото Нацгвардия назвала имена трех убитых на Житомирщине

Дважды пленный украинский патриот Синченко бежал из застенков боевиков – мать

видеоВ Пакистане разбился пассажирский самолет

Все главные новости...
США
Космический корабль SpaceX установили на стартовой площадке космодрома NASA
Премьер Британии рассматривает предложение Трампа приехать на саммит G7 в июне
Трамп подтвердил, что США выйдут из договора об открытом небе из-за России
Последние новости
02:23
ФотоЭкипаж корабля Crew Dragon прибыл в космический центр имени Кеннеди
01:49
Бразилия опередила Россию по количеству диагностированных случаев COVID-19
00:59
На оккупированной части Донбасса российские паспорта получили около 200 000 украинцев
00:26
Фото. ВидеоКосмический корабль SpaceX установили на стартовой площадке космодрома NASA
00:00
ОБСЕ заявила об уменьшении обстрелов на Донбассе
23:25
Новым эпицентром коронавируса является Южная Америка – ВОЗ
23:03
Новости экономики: договоренности с МВФ, падение промышленности, кредит для УЗ
22:49
Глава бюджетного комитета заразился коронавирусом – нардеп
22:39
Украина и Болгария заявили об отсутствии разногласий по поводу района в Одесской области
22:23
Чешская полиция взяла под защиту российского дипломата из-за угроз – СМИ
Все новости...