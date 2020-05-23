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За добу у світі діагностували рекордну кількість нових випадків COVID-19

Субота, 23 травня 2020, 04:38

22 травня у світі діагностували 107 716 заражень COVID-19, це найбільша кількість діагностованих за добу випадків коронавірусу з початку пандемії.

Джерело: Worldometers

Деталі: у США за минулу добу діагностували 24 197 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 19 969, в Росії 8894, Індії 6568, Чилі 4276, Великобританія 3287, Мексика 2973, Перу 2929 та інші.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.

Теми: коронавірус


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