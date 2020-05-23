За сутки в мире диагностировали рекордное количество новых случаев COVID-19

22 мая в мире диагностировали 107 716 заражений COVID-19, это самое большое количество диагностированных за сутки случаев коронавируса с начала пандемии.

Источник: Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 24 197 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 19 969, в России 8894, Индии 6568, Чили 4276, Великобритания 3287, Мексика 2973, Перу 2929 и другие.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: