За сутки в мире диагностировали рекордное количество новых случаев COVID-19
Суббота, 23 мая 2020, 04:38
22 мая в мире диагностировали 107 716 заражений COVID-19, это самое большое количество диагностированных за сутки случаев коронавируса с начала пандемии.
Источник: Worldometers
Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 24 197 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 19 969, в России 8894, Индии 6568, Чили 4276, Великобритания 3287, Мексика 2973, Перу 2929 и другие.
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Нагадаємо:
- Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.