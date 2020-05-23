У Києві можуть працювати 43 продуктові ринки – КМДА
Із 23 травня у Києві можуть працювати 43 агропродовольчі ринки, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.
Джерело: сайт КМДА з посиланням на інформацію головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.
Деталі: Перелік ринків, яким надано дозвіл працювати:
- Торгівельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного, 48-А.
- Ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1.
- ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65.
- Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2.
- КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115.
- ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1.
- Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80.
- КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2.
- Ринок "Лівобережний", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3.
- Т/М "Дарниця", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5.
- Ринок "Шлях", ТОВ "Горизонт-Інвест", вул. Зодчих, 52/1.
- Ринок ПП "Колібріс", вул. Леся Курбаса, 6.
- Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38.
- ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94.
- ПрАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47.
- МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13.
- ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2.
- Ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар Вацлава Гавела, 18.
- ТОВ "Квіткова Галявина", Ринок "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1.
- ТОВ "Фермер – Торг Плюс", вул. Електротехнічна, 18
- Ринок "Полісся", ТОВ "Полісся", просп. Мінський, 2-А.
- Ринок "Виноградар", ТОВ "Ринок "Виноградар", просп. Василя Порика, 2-А.
- ТОВ "Агроринок", вул. Вербицького, 32.
- Ринок "Дніпро", ТОВ "ТД "Дніпро", б-р Кольцова, 12.
- ПрАТ "Фірма Лісова", Ринок "Лісовий", вул. Миропільська, 2.
- ТОВ "Дарницький ринок", вул. Сормівська, 15.
- Ринковий комплекс "Солом'янський", ТОВ "Фірма" Гарант", вул. Солом’янська, 24.
- КП "Житній ринок", вул. Верхній Вал, 16.
- ТОВ "Нісек", ринок "Позняки", вул. Ревуцького, 12/1.
- Ринок "Полюс", ТОВ "Агро-Еко-Вектор", просп. Маяковського, 17.
- ПрАТ "Ринок "Оболонь", вул. Героїв Дніпра, 41.
- ТОВ "Торговий комплекс "Борщагівський", вул. Зодчих, 58-А.
- Ринок "Мостицький", просп. Правди, 3-А.
- Ринковий комплекс "Севастопольський", б-р Чоколівський, 5-7.
- Т/м "Березняки", ТОВ "Берком", вул. Миколайчука, 11.
- Ринок "Мінський", ТОВ "Явір-95", вул. Маршала Тимошенка, 14-А.
- Ринок "Оптима", ФОП Кузнєцова Анна Анатоліївна, вул. Мурманська, 6-Д.
- Ринковий майданчик ПП "Південний", вул. Декабристів, 2-А.
- ТОВ "Лілея – МБ", просп. Героїв Сталінграда, 46-А.
- ТОВ "Печерський ринок", філія, вул. М. Бойчука, 1/2.
- Ринок "Дніпро", ТОВ "ТД "Дніпро", філія, вул. Симиренка, 5.
- Ринок "Лук’янівський", ТОВ "Лук’янівський ринок", вул. Іллєнка, 1.
- Ринковий майданчик "Вирлиця" ТОВ "КСН-Юніт", вул. Декабристів, 12-А.
У КМДА нагадали, що на ринках мають забезпечити: масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами; дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.
Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо ринку. Також діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.
Що передувало: 20 травня у КМДА повідомили, що в Києві відновили роботу 37 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.
21 травня в Мінекономіки заявили, що після пом'якшення карантину в Україні вже працюють 748 продовольчих ринків - майже 90% від загальної кількості продовольчих ринків.