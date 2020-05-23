У Києві можуть працювати 43 продуктові ринки – КМДА

Із 23 травня у Києві можуть працювати 43 агропродовольчі ринки, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на інформацію головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Деталі: Перелік ринків, яким надано дозвіл працювати:

Торгівельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного, 48-А.

Ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1.

ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65.

Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2.

КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115.

ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1.

Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80.

КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2.

Ринок "Лівобережний", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3.

Т/М "Дарниця", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5.

Ринок "Шлях", ТОВ "Горизонт-Інвест", вул. Зодчих, 52/1.

Ринок ПП "Колібріс", вул. Леся Курбаса, 6.

Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38.

ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94.

ПрАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47.

МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13.

ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2.

Ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар Вацлава Гавела, 18.

ТОВ "Квіткова Галявина", Ринок "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1.

ТОВ "Фермер – Торг Плюс", вул. Електротехнічна, 18

Ринок "Полісся", ТОВ "Полісся", просп. Мінський, 2-А.

Ринок "Виноградар", ТОВ "Ринок "Виноградар", просп. Василя Порика, 2-А.

ТОВ "Агроринок", вул. Вербицького, 32.

Ринок "Дніпро", ТОВ "ТД "Дніпро", б-р Кольцова, 12.

ПрАТ "Фірма Лісова", Ринок "Лісовий", вул. Миропільська, 2.

ТОВ "Дарницький ринок", вул. Сормівська, 15.

Ринковий комплекс "Солом'янський", ТОВ "Фірма" Гарант", вул. Солом’янська, 24.

КП "Житній ринок", вул. Верхній Вал, 16.

ТОВ "Нісек", ринок "Позняки", вул. Ревуцького, 12/1.

Ринок "Полюс", ТОВ "Агро-Еко-Вектор", просп. Маяковського, 17.

ПрАТ "Ринок "Оболонь", вул. Героїв Дніпра, 41.

ТОВ "Торговий комплекс "Борщагівський", вул. Зодчих, 58-А.

Ринок "Мостицький", просп. Правди, 3-А.

Ринковий комплекс "Севастопольський", б-р Чоколівський, 5-7.

Т/м "Березняки", ТОВ "Берком", вул. Миколайчука, 11.

Ринок "Мінський", ТОВ "Явір-95", вул. Маршала Тимошенка, 14-А.

Ринок "Оптима", ФОП Кузнєцова Анна Анатоліївна, вул. Мурманська, 6-Д.

Ринковий майданчик ПП "Південний", вул. Декабристів, 2-А.

ТОВ "Лілея – МБ", просп. Героїв Сталінграда, 46-А.

ТОВ "Печерський ринок", філія, вул. М. Бойчука, 1/2.

Ринок "Дніпро", ТОВ "ТД "Дніпро", філія, вул. Симиренка, 5.

Ринок "Лук’янівський", ТОВ "Лук’янівський ринок", вул. Іллєнка, 1.

Ринковий майданчик "Вирлиця" ТОВ "КСН-Юніт", вул. Декабристів, 12-А.

У КМДА нагадали, що на ринках мають забезпечити: масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами; дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо ринку. Також діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

Що передувало: 20 травня у КМДА повідомили, що в Києві відновили роботу 37 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

21 травня в Мінекономіки заявили, що після пом'якшення карантину в Україні вже працюють 748 продовольчих ринків - майже 90% від загальної кількості продовольчих ринків.