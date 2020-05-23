В Киеве могут работать 43 продуктовых рынка – КГГА

С 23 мая в Киеве могут работать 43 агропродовольственных рынка, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на информацию Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве.

Детали: Перечень рынков, которым предоставлено разрешение работать:

Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного, 48-А.

Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1.

ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.

Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2.

КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.

ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.

Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.

КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.

Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.

Т/П "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.

Рынок "Шлях", ООО "Горизонт-Инвест", ул. Зодчих, 52/1.

Рынок ЧП "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6.

Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.

ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94.

ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47.

МЧП "Турбота", ул. Туполева, 13.

ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.

Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар Вацлава Гавела, 18.

ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18

Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А.

Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А.

ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.

Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12.

ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.

ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормовская, 15.

Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма" Гарант", ул. Соломенская, 24.

КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.

ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

Рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", ул. Маяковского, 17.

ЗАО "Рынок "Оболонь", ул. Героев Днепра, 41.

ООО "Торговый комплекс "Борщаговский", ул. Зодчих, 58-А.

Рынок "Мостицкий", ул. Правды, 3-А.

Рыночный комплекс "Севастопольский", б-р Чоколовский, 5-7.

Т/П "Березняки", ООО "Берком", ул. Миколайчука, 11.

Рынок "Минский", ООО "Явир-95", ул. Маршала Тимошенко, 14-А.

Рынок "Оптима", ООО Кузнецова Анна Анатольевна, ул. Мурманская, 6-Д.

Рыночная площадка ООО "Южный", ул. Декабристов, 2-А.

ООО "Лилия - МБ", ул. Героев Сталинграда, 46-А.

ООО "Печерский рынок", филиал, ул. М. Бойчука, 1/2.

Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", филиал, ул. Симиренко, 5.

Рынок "Лукьяновский", ООО "Лукьяновский рынок", ул. Ильенко, 1.

Рыночный площадка "Вырлица" ООО "КСН-Юнит", ул. Декабристов, 12-А.

В КГГА напомнили, что на рынках должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями; дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг рынка. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Что предшествовало: 20 мая в КГГА сообщили, что в Киеве возобновили работу 37 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

21 мая в Минэкономики заявили, что после смягчения карантина в Украине уже работают 748 продовольственных рынков - это почти 90% от общего количества продовольственных рынков.