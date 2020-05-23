В Киеве могут работать 43 продуктовых рынка – КГГА
С 23 мая в Киеве могут работать 43 агропродовольственных рынка, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.
Источник: сайт КГГА со ссылкой на информацию Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве.
Детали: Перечень рынков, которым предоставлено разрешение работать:
- Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного, 48-А.
- Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1.
- ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.
- Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2.
- КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.
- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.
- Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.
- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.
- Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.
- Т/П "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.
- Рынок "Шлях", ООО "Горизонт-Инвест", ул. Зодчих, 52/1.
- Рынок ЧП "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6.
- Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.
- ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94.
- ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47.
- МЧП "Турбота", ул. Туполева, 13.
- ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.
- Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар Вацлава Гавела, 18.
- ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.
- ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18
- Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А.
- Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А.
- ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.
- Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12.
- ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.
- ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормовская, 15.
- Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма" Гарант", ул. Соломенская, 24.
- КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.
- ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.
- Рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", ул. Маяковского, 17.
- ЗАО "Рынок "Оболонь", ул. Героев Днепра, 41.
- ООО "Торговый комплекс "Борщаговский", ул. Зодчих, 58-А.
- Рынок "Мостицкий", ул. Правды, 3-А.
- Рыночный комплекс "Севастопольский", б-р Чоколовский, 5-7.
- Т/П "Березняки", ООО "Берком", ул. Миколайчука, 11.
- Рынок "Минский", ООО "Явир-95", ул. Маршала Тимошенко, 14-А.
- Рынок "Оптима", ООО Кузнецова Анна Анатольевна, ул. Мурманская, 6-Д.
- Рыночная площадка ООО "Южный", ул. Декабристов, 2-А.
- ООО "Лилия - МБ", ул. Героев Сталинграда, 46-А.
- ООО "Печерский рынок", филиал, ул. М. Бойчука, 1/2.
- Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", филиал, ул. Симиренко, 5.
- Рынок "Лукьяновский", ООО "Лукьяновский рынок", ул. Ильенко, 1.
- Рыночный площадка "Вырлица" ООО "КСН-Юнит", ул. Декабристов, 12-А.
В КГГА напомнили, что на рынках должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями; дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.
Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг рынка. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
Что предшествовало: 20 мая в КГГА сообщили, что в Киеве возобновили работу 37 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.
21 мая в Минэкономики заявили, что после смягчения карантина в Украине уже работают 748 продовольственных рынков - это почти 90% от общего количества продовольственных рынков.