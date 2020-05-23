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У Києві за добу 47 випадків COVID-19

Субота, 23 травня 2020, 10:07
У Києві за добу 47 випадків COVID-19

За минулу добу в Києві зафіксовано 47 випадків коронавірусу, з них 14 – у медиків.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За добу коронавірус виявили у 29 жінок віком від 18 до 63 років, 16 чоловіків віком від 32 до 74 років та двох хлопчиків 7 та 14 рокiв.

Госпіталізували 7 пацієнтів.

Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 10 хворих. У Святошинському – 9 та в Деснянському районі – 8 випадків захворювання.

Загалом станом на 23 травня у столиці вже 2569 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Що передувало: За минулу добу в Україні зафіксовано 432 випадки коронавірусу, 17 летальних випадків та 344 випадки одужання. Загалом з початку пандемії в Україні зафіксовано 20 580 випадків захворювання.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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