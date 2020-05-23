В Киеве за сутки 47 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 47 случаев коронавируса, из них 14 – у медиков.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: За сутки коронавирус обнаружили у 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет, 16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет и двух мальчиков 7 и 14 лет.

Госпитализировали 7 пациентов.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 10 больных. В Святошинском – 9 и в Деснянском районе – 8 случаев заболевания.

Всего по состоянию на 23 мая в столице уже 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Что предшествовало: За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 432 случая коронавируса, 17 летальных случаев и 344 случая выздоровления. Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 20 580 случаев заболевания.

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