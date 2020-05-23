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Метро Києва має забезпечити відстань 1,5 м між пасажирами на станціях – КМДА

Субота, 23 травня 2020, 13:49

У київському метро мають забезпечити відстані не менше ніж 1,5 метри між пасажирами у чергах до кас та терміналів самообслуговування, на платформах та у вестибюлях станцій, а також не повинні допускати у метро пасажирів із температурою тіла вище 37,2.

Джерело: розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 47, опубліковане в суботу на сайті КМДА

Дослівно: "У метрополітені мають забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході до приміщень станцій. У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання – мають проводити температурний скринінг. Не повинні допускати у метро пасажирів із температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання.

У підземці також мають забезпечити санітарні відстані не менше ніж 1,5 метри між пасажирами у чергах до кас та терміналів самообслуговування, на платформах та у вестибюлях станцій.

У разі скупчення пасажирів – обмежуватимуть кількість пасажирів на станціях метрополітену (повне або часткове закриття на вхід) із метою дотримання санітарних відстаней".

Деталі: У КМДА підкреслили, що у громадський транспорт Києва пасажирів допускатимуть за наявності захисної маски.

Крім того, кожні три години у салонах транспортних засобів мають проводити дезінфекцію. Вагони метрополітену мають дезінфікувати під час заходу поїздів у електродепо та на пункти технічного обслуговування.

Так само дезінфекційні заходи кожні три години повинні здійснюватися на зупинках, у приміщеннях станцій для пасажирів, на платформах, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену (обов’язково – перед відкриттям станцій метро).

Водії, машиністи, кондуктори, контролери, інший персонал повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Окрім того, мають контролювати стан їхнього здоров’я.

У КМДА зазначили, що столичний метрополітен провів необхідні роботи для відновлення пасажирських перевезень.

Зокрема, кожен потяг проходить дезінфекцію перед кожним рейсом, усі пасажирські зони дезінфікуються у посиленому режимі, працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, розміщено інформаційні матеріали щодо обов’язкового маскового режиму, а вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання соціальної дистанції.

Що передувало: У суботу в КМДА заявили, що наземний громадський транспорт столиці відновлює свою роботу із 12:00 23 травня, метрополітен – із 25 травня.

Українська правда
Теми: Київметротранспорткарантин


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