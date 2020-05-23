Київ запускає наземний транспорт із суботи, метро – з понеділка

У Києві з 12 години дня 23 травня починає працювати у звичайному режимі весь громадський наземний транспорт, метро запрацює з 25 травня.

Джерело: в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, заступник глави КМДА Петро Пантелєєв, радник київського міського голови Володимир Бондаренко на брифінгу в суботу

Деталі: Як зазначив Мондриївський, відповідно до засідання комісії ТЕБ і НС у Києві в суботу зранку було прийнято рішення про перехід на другий етап послаблення карантинних обмежень.

Пряма мова Мондриївського: "Враховуючи зміну показників для ослаблення протиепідемічних заходів, ми на сьогодні маємо в Києві такі показники. Загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення становить менше ніж 12 осіб, а саме 11,7.

Другий показник, який дає можливість переходити до послаблення карантинних заходів – це завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я. На сьогодні кількість визначених до госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 становить менше ніж 50%, а саме 35%. Наступний показник – середня кількість тестувань методом ПЛР становить більше 12 осіб на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів. У Києві цей показник 37.7.

Враховуючи всі ці показники, прийнято рішення про наступний етап послаблення карантинних заходів у місті Києві.

Це означає, що з 12 години 23 травня в столиці почнуть працювати торговельні заклади до тисячі квадратних метрів, в тому числі ті, які працюють в будівлях і мають окремі входи.

З 12 години дня відновить у звичайному режимі роботу весь громадський наземний транспорт".

Пряма мова Пантелєєва: "З 25 травня, з дотриманням усіх норм і регламентів запрацює метрополітен у звичайному режимі.

Також з 25 травня почнуть працювати всі ринки і ярмарки. Також 25 травня будуть доступні для використання спортивні, дитячі майданчики в парках, скверах та на прибудинкових територіях.

Крім того, готується до відкриття з 1 червня дитячі садочки та школи для 11 класів, мається на увазі здача ЗНО, заклади професійної технічної та вищої освіти запрацюють для випускників та абітурієнтів.

Також готуються до відкриття з 1 червня готелі, але без роботи ресторанів.

З 1 червня також готуються відкритися дитячо-юнацькій спортивні школи, спорткомплекси, фітнес-зали, проте без роботи басейнів.

І пляжі, зони відпочинку також запрацюють з 1 червня.

Крім того, ми відкриємо для відвідування кладовища також з 1 червня.

Рішення про роботу ТРЦ буде прийнято окремо, це буде залежати від тенденцій захворюваності".

Деталі: Разом з тим, радник київського міського голови Володимир Бондаренко підкреслив, що з 23 травня на маршрути виходить весь комунальний пасажирський транспорт. Дозволено також роботу приватного пасажирського транспорту.

Водночас він закликав киян з понеділка розраховувати час на дорогу до роботи, оскільки кількість пасажирів у транспорті буде обмежено.

Що передувало: У суботу зранку глава МОЗ Максим Степанов заявив, що на сьогоднішній день перехід до 2 етапу пом'якшення карантину в Києві неможливий через перевищення показника захворюваності на 100 тисяч населення.

22 травня міський голова Києва Віталій Кличко попросив Кабмін дозволити ввести у місті послаблення карантину, попри те, що Міністерство охорони здоров'я вважає, що столиця не відповідає критеріям для послаблення.

Перед цим 22 травня у МОЗ заявили, що 11 областей України та місто Київ не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.