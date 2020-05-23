Метро Киева должно обеспечить расстояние 1,5 м между пассажирами на станциях – КГГА
В киевском метро должны обеспечить расстоянии не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций, а также не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2.
Источник: распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47, опубликованное в субботу на сайте КГГА
Дословно: "В метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания – должны проводить температурный скрининг. Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания.
В подземке также должны обеспечить санитарные расстояния не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях к кассам и терминалам самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций.
В случае скопления пассажиров – ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход) с целью соблюдения санитарных расстояний".
Детали: В КГГА подчеркнули, что в общественный транспорт Киева пассажиров будут допускать при наличии защитной маски.
Кроме того, каждые 3 часа в салонах транспортных средств должны проводить дезинфекцию. Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания.
Так же дезинфекционные меры каждые 3 часа должны осуществляться на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена (обязательно – перед открытием станций метро).
Водители, машинисты, кондукторы, контролеры, другой персонал должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, должны контролировать состояние их здоровья.
В КГГА отметили, что столичный метрополитен провел необходимые работы для восстановления пассажирских перевозок.
В частности, каждый поезд проходит дезинфекцию перед каждым рейсом, все пассажирские зоны дезинфицируются в усиленном режиме, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, размещены информационные материалы об обязательном масочном режиме, а вестибюли и платформы станций промаркированы для соблюдения социальной дистанции.
Что предшествовало: В субботу в КГГА заявили, что наземный общественный транспорт столицы возобновляет свою работу с 12 часов 23 мая, метрополитен – с 25 мая.