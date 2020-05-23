Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Метро Киева должно обеспечить расстояние 1,5 м между пассажирами на станциях – КГГА

Суббота, 23 мая 2020, 13:49
Метро Киева должно обеспечить расстояние 1,5 м между пассажирами на станциях – КГГА

В киевском метро должны обеспечить расстоянии не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций, а также не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2.

Источник: распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47, опубликованное в субботу на сайте КГГА

Дословно: "В метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания – должны проводить температурный скрининг. Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания.

В подземке также должны обеспечить санитарные расстояния не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях к кассам и терминалам самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций.

В случае скопления пассажиров – ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход) с целью соблюдения санитарных расстояний".

Детали: В КГГА подчеркнули, что в общественный транспорт Киева пассажиров будут допускать при наличии защитной маски.

Кроме того, каждые 3 часа в салонах транспортных средств должны проводить дезинфекцию. Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания.

Так же дезинфекционные меры каждые 3 часа должны осуществляться на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена (обязательно – перед открытием станций метро).

Водители, машинисты, кондукторы, контролеры, другой персонал должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, должны контролировать состояние их здоровья.

В КГГА отметили, что столичный метрополитен провел необходимые работы для восстановления пассажирских перевозок.

В частности, каждый поезд проходит дезинфекцию перед каждым рейсом, все пассажирские зоны дезинфицируются в усиленном режиме, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, размещены информационные материалы об обязательном масочном режиме, а вестибюли и платформы станций промаркированы для соблюдения социальной дистанции.

Что предшествовало: В субботу в КГГА заявили, что наземный общественный транспорт столицы возобновляет свою работу с 12 часов 23 мая, метрополитен – с 25 мая.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевметротранспорткарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: