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У КМДА поборються за пішохідну зону на Контрактовій

Субота, 23 травня 2020, 15:10

Київська влада оскаржуватиме рішення Окружного адмінсуду щодо скасування рішення КМДА про створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного.

Джерело: виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє сайт КМДА

Пряма мова: "Розпорядження КМДА про обмеження руху транспорту на вулиці Сагайдачного та Контрактової площі та створення пішохідної зони, яке було прийнято більше двох років, продемонструвало, що таке рішення правильне. Кияни та гості міста задоволені режимом роботи Контрактової площі і вулиці Сагайдачного у пішохідному форматі.

Позов про скасування розпорядження КМДА подали шість людей. У рішенні Окружного адміністративного суду, про яке ми вчора дізналися із засобів масової інформації, йдеться про порушення прав цих осіб і створення їм якихось перешкод. Ми не розуміємо, про які перешкоди для шести людей йдеться, і не відмовляємося від прийнятого раніше розпорядження".

Деталі: Мондриївський зауважив, що незалежно від рішення суду, місто працюватиме над розвитком центральної частини міста.

Пряма мова: "Наступного тижня можна буде подивитися, як відновлено вул. Покровську, Андріївський узвіз. Алея Художників, Володимирська гірка, Контрактова площа – це все територія великої туристичної зони.

Ми працюємо над тим, щоб наступного року розпочати реконструкцію Контрактової площі та Сагайдачного і зробити це місце ще більш привабливим".

Що передувало: 18 травня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про запровадження пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі у столиці.

Українська правда
Теми: Київсуд


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