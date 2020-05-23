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В КГГА поборются за пешеходную зону на Контрактовой

Суббота, 23 мая 2020, 15:10
В КГГА поборются за пешеходную зону на Контрактовой

Киевская власть обжалует решение Окружного админсуда об отмене решения КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного.

Источник: исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает сайт КГГА

Прямая речь: "Распоряжение КГГА об ограничении движения транспорта на улице Сагайдачного и Контрактовой площади и создании пешеходной зоны, которое было принято более двух лет, продемонстрировало, что такое решение правильное. Киевляне и гости города довольны режимом работы Контрактовой площади и улицы Сагайдачного в пешеходном формате.

Иск об отмене распоряжения КГГА подали шесть человек. В решении Окружного административного суда, о котором мы вчера узнали из средств массовой информации, речь идет о нарушении прав этих лиц и создании им каких-то препятствий. Мы не понимаем, о каком препятствии для шести человек идет речь, и не отказываемся от принятого ранее распоряжения".

Детали: Мондриевский отметил, что независимо от решения суда, город будет работать над развитием центральной части города.

Прямая речь: "На следующей неделе можно будет посмотреть, как восстановлена ул. Покровская, Андреевский спуск. Аллея Художников, Владимирская горка, Контрактовая площадь - это все территория большой туристической зоны.

Мы работаем над тем, чтобы в следующем году начать реконструкцию Контрактовой площади и Сагайдачного и сделать это место еще более привлекательным".

Что предшествовало: 18 мая Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации о введении пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади в столице.

Темы: Киевсуд
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