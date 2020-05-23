Через фаєри й петарди під офісом Медведчука відкрили провадження

Через хуліганські дії під офісом одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука в Києві розпочато кримінальне провадження, затримано 17 осіб.

Джерело: поліція Києва, "Опозиційна платформа - За життя"

Дослівно поліція: "Сьогодні активісти влаштували акцію протесту біля офісу на вулиці Великій Васильківській. По закінченню заходу учасники запалили фаєри, димові шашки, а також кинули петарду та декілька банок із фарбою на фасад будівлі.

За вчинення протиправних дій правоохоронці доставили 17 осіб до Печерського управління поліції, де встановлюють їхні анкетні дані та відбирають пояснення. Після проведення перевірки діям кожного буде надана правова оцінка.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Деталі: Водночас в "Опозиційній платформі – За життя" заявили, що внаслідок нападу на офіс партії госпіталізований один з працівників її "служби безпеки".

Дослівно ОПЗЖ: "Служба безпеки партії ефективно протидіяла нападу, однак поліція замість бандитів затримала 11 осіб, які протистояли бандитській атаці, які намагалися перешкодити незаконним протиправним діям націонал-радикалів. Один з працівників служби безпеки госпіталізований "швидкою допомогою" після удару в скроню.

Завдяки діям поліції, яка заблокувала роботу служби безпеки офісу, націонал-радикали вільно нападали на працівників офісу та службу безпеки, намагалися підірвати офіс, застосовуючи вибухові пакети, кидали фаєри і димові шашки у вікна, обливали будівлю фарбою".

Деталі: У партії заявили, що лише після того, як на завершення акції радикали закидали фаєрами співробітників поліції, правоохоронні органи затримали кілька нападників.

Що передувало: У суботу представники нардепа від "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука заявили про вибух біля його офісу на вул. Велика Васильківська, 23б в Києві. Там проходила акція Нацкорпусу.

У поліції інформацію про вибух спростували, однак повідомили про близько 20 затриманих.